Świat Uczynili ze 112-latki celebrytkę. Wyszło na jaw, że była nazistką Oprac. Adam Styczek |

Kopenhaga - stolica Danii Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: MORTEN STRICKER/AFP/East News

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Biografia 112-latki "Musimy mieć z czego się pośmiać", napisana przez Frederika Helmsa i Line Morell Holm, ukazała się na początku października i wzbudziła duże zainteresowanie czytelników. Teraz wydawca ogłosił, że nowe informacje na temat jej bohaterki Kirsten Schwalbe zmieniają założenia książki. "Wspólnie z autorami uznaliśmy, że w zaistniałej sytuacji nie jest możliwe wprowadzenie odpowiednich poprawek" - podkreśliło wydawnictwo Gyldendal i wycofało tytuł ze sprzedaży.

Była członkinią nazistowskiej partii

Na początku tygodnia portal Frihedsbrevet ujawnił, opierając się na dokumentach Duńskiego Archiwum Narodowego i opinii historyków, że Schwalbe sprawowała w Narodowosocjalistycznej Duńskiej Partii Robotniczej (DNSAP) dwa kierownicze stanowiska.

Kobieta od sierpnia 1943 roku do lipca 1944 roku pełniła obowiązki szefowej oddziału duńskiej partii nazistowskiej w mieście Holstebro, jednocześnie była przewodniczącą organizacji kobiecej ugrupowania w tej samej miejscowości.

Kirsten Schwalbe Źródło zdjęcia: MORTEN STRICKER/AFP/East News

Po tej publikacji duńska telewizja TV Midtvest podjęła decyzję o zaprzestaniu emisji kolejnych odcinków serialu dokumentalnego poświęconego Schwalbe. Prosiła o to rodzina seniorki.

O tym, że 112-latka była od 1940 roku członkinią nazistowskiej partii, napisała w październiku jako pierwsza gazeta "Kristeligt Dagblad". Wówczas Schwalbe w rozmowie z dziennikarzami bagatelizowała swoją rolę, twierdząc, że wstąpiła do partii za namową męża, a polityka ją w ogóle nie interesowała. Kobieta zaprzeczyła również, jakoby stała po stronie Niemców.

Media: uczynili z nazistki celebrytkę

Na tym etapie sprawy autorzy książki zakładali, że w publikacji naniosą poprawki, a serial był kontynuowany. Sprawa życiorysu najstarszej żyjącej Dunki wywołała jednak w Danii debatę. Najpierw część opinii publicznej skrytykowała "Kristeligt Dagblad" za wyciąganie niewygodnych wątków z życiorysu starszej pani, niemających - zdaniem krytyków - już znaczenia.

Następnie po ujawnieniu konkretnych zarzutów przez portal Frihedsbrevet redaktor naczelny "Kristeligt Dagblad" Jeppe Duva zarzucił telewizji TV Midtvest uczynienie ze 112-latki celebrytki i maskotki, zamiast wykonać pracę dziennikarską.

Seniorka nie ujawniała swojego członkostwa w partii nazistowskiej, a o okresie wojny mówiła w dość łagodnych słowach. Autorzy wycofanej biografii są zarazem twórcami serialu o Schwalbe.

red. AZ