Morderca szwedzkiej dziennikarki usłyszał kolejny wyrok

Odbywający dożywotni wyrok pozbawienia wolności za zamordowanie w łodzi podwodnej szwedzkiej dziennikarki konstruktor Peter Madsen został we wtorek skazany na rok i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności za ucieczkę z więzienia. Według mediów dodatkowy wyrok dla Duńczyka utrudni mu ubieganie się o wcześniejsze zwolnienie.

Madsen tłumaczył próbę ucieczki złymi - jego zdaniem - warunkami w więzieniu. Po tym wydarzeniu został przeniesiony do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze w Strostrom na wyspie Falster.

W związku z tym zajściem sąd w Glostrup pod Kopenhagą skazał mężczyznę na rok i dziewięć miesięcy więzienia. Ponadto Madsena uznano za winnego karalnych gróźb śmierci, kierowanych do funkcjonariuszy służby więziennej oraz policji.

Konstruktor skazany na dożywocie

Konstruktor łodzi podwodnych nie przyznał się do zabójstwa, a jedynie do rozczłonkowania ciała kobiety i wyrzucenia jego części za burtę swej łodzi. Sąd uznał, że jest on również winien zbezczeszczenia zwłok, jak i przestępstwa na tle seksualnym. W jego komputerze znaleziono materiały pornograficzne z przemocą.