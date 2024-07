Erdogan nie wyklucza budowy baz marynarki na Cyprze

Ciągnący się od dekad grecko-turecki konflikt na Cyprze nie wygasa. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że jeśli będzie to "konieczne", jego kraj nie będzie wahał się przed zbudowaniem baz marynarki lub inne obiekty na swojej części wyspy.

Turcja nie wyklucza budowania baz, jeśli będzie to "konieczne"

Oświadczył też, że Turcja nie będzie krępować się, by budować bazy marynarki wojennej czy innych struktur morskich na Cyprze Północnym, jeśli będzie to "konieczne". - My też mamy morze - dodał.