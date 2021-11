"Musi nastąpić uczciwa transformacja". Cztery miliardy dolarów dla krajów rozwijających się

Cztery miliardy dolarów będą przeznaczone na pomoc krajom rozwijającym się, by ich rolnictwo stało się bardziej ekologiczne i odporne na zmiany klimatu, a gospodarka gruntami bardziej zrównoważona. Zobowiązało się do tego 45 krajów podczas konferencji klimatycznej COP26.

Konferencja klimatyczna COP26

Głównym celem COP26 jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w 2015 r., gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły porozumienie w walce z globalnym ociepleniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych. Ustalono wówczas, że wszystkie strony będą "kontynuować wysiłki" w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i utrzymania tego wzrostu "znacznie poniżej" 2,0 st. C.