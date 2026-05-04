Świat Siły USA zatopiły irańskie łodzie i przygotowały szlak dla statków handlowych w cieśninie Ormuz Oprac. Filip Czerwiński |

Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper, Iran wystrzelił w kierunku amerykańskich okrętów i statków handlowych pociski manewrujące, lecz atak został odparty. W reakcji na działania Teheranu amerykańskie śmigłowce Apache i Seahawk zniszczyły sześć małych łodzi szturmowych.

Dziennik "The Washington Post" odnotował, że dowódca nie odpowiedział w trakcie telefonicznej konferencji prasowej na pytanie o to, czy wymiana ognia oznacza zakończenie trwającego zawieszenia broni.

Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi Źródło: Dowództwo Centralne USA

Admirał powiadomił także, że siły USA "przygotowały" tor wolny od irańskich min dla statków handlowych, a dwa statki przepłynęły już tą trasą w poniedziałek w ramach rozpoczętego "Projektu Wolność", mającego umożliwić tranzyt przez Ormuz. Dodał, że kolejne jednostki są w drodze.

Cooper przyznał, że Iran starał się zakłócić misję w ostatnich godzinach, wystrzeliwując drony i rakiety. Pytany o to, ile statków zostało trafionych przez irańskie siły, odmówił podania liczby, by zataić tę informację przed Teheranem.

Działania w obrębie cieśniny Ormuz

"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.

Nie tylko statki są zagrożone przez Iran. Po blisko miesiącu reżim wznowił ataki na leżące po drugiej stronie Ormuzu Zjednoczone Emiraty Arabskie. Emirackie ministerstwo obrony poinformowało, że przechwyciło w poniedziałek 12 rakiet balistycznych, trzy pociski manewrujące i cztery drony wystrzelone z Iranu.

Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Zginął w nich między innymi najwyższy przywódca Ali Chamenei. Teheran odpowiedział atakami na Izrael i arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne.

Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Siły USA w odpowiedzi zablokowały irańskie porty. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni.

OGLĄDAJ: TVN24