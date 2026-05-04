Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Siły USA zatopiły irańskie łodzie i przygotowały szlak dla statków handlowych w cieśninie Ormuz

|
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował amerykańskie okręty. W odpowiedzi sześć ich łodzi szturmowych zostało zatopionych. Siły USA przygotowały w cieśnienie Ormuz szlak, który ma być wolny od min.

Jak poinformował szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper, Iran wystrzelił w kierunku amerykańskich okrętów i statków handlowych pociski manewrujące, lecz atak został odparty. W reakcji na działania Teheranu amerykańskie śmigłowce Apache i Seahawk zniszczyły sześć małych łodzi szturmowych.

Dziennik "The Washington Post" odnotował, że dowódca nie odpowiedział w trakcie telefonicznej konferencji prasowej na pytanie o to, czy wymiana ognia oznacza zakończenie trwającego zawieszenia broni.

Zdjęcie z 4 maja 2026 roku
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi
Źródło: Dowództwo Centralne USA

Admirał powiadomił także, że siły USA "przygotowały" tor wolny od irańskich min dla statków handlowych, a dwa statki przepłynęły już tą trasą w poniedziałek w ramach rozpoczętego "Projektu Wolność", mającego umożliwić tranzyt przez Ormuz. Dodał, że kolejne jednostki są w drodze.

Cooper przyznał, że Iran starał się zakłócić misję w ostatnich godzinach, wystrzeliwując drony i rakiety. Pytany o to, ile statków zostało trafionych przez irańskie siły, odmówił podania liczby, by zataić tę informację przed Teheranem.

Wybuch na statku w cieśninie Ormuz. Trump: to atak Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wybuch na statku w cieśninie Ormuz. Trump: to atak Iranu

Działania w obrębie cieśniny Ormuz

"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.

Nie tylko statki są zagrożone przez Iran. Po blisko miesiącu reżim wznowił ataki na leżące po drugiej stronie Ormuzu Zjednoczone Emiraty Arabskie. Emirackie ministerstwo obrony poinformowało, że przechwyciło w poniedziałek 12 rakiet balistycznych, trzy pociski manewrujące i cztery drony wystrzelone z Iranu.

Aktualnie czytasz: Siły USA zatopiły irańskie łodzie i przygotowały szlak dla statków handlowych w cieśninie Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Zginął w nich między innymi najwyższy przywódca Ali Chamenei. Teheran odpowiedział atakami na Izrael i arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne.

Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Siły USA w odpowiedzi zablokowały irańskie porty. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dowództwo Centralne USA

Udostępnij:
Tagi:
USAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódMisje wojskowe USAIranCieśnina OrmuzZEA
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Panorama Dubaju
Pierwszy alarm od czasu rozejmu. Władze: przechwyciliśmy rakiety, pociski i drony
Świat
imageTitle
Świątek, Fręch i Linette już wiedzą, kiedy zagrają pierwsze mecze w Rzymie
EUROSPORT
samolot1
Samolot spadł niedługo po starcie. Nagranie
Świat
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Uciekał przed policją, spadł z trzeciego piętra, nie przeżył
WARSZAWA
Nawałnica, burze
Załamanie pogody. W tych regionach mogą pojawić się alarmy
METEO
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
BIZNES
imageTitle
Sukces miał na wyciągnięcie ręki. Został zwolniony
EUROSPORT
Awaria tramwaju przy Okopowej
Zepsuty tramwaj zablokował torowisko
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Gawkowski: ufam słowom Hołowni
FAKTY PO FAKTACH
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei
WARSZAWA
Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia
Świat
imageTitle
Lechia nie potrafi wyjść z dołka. Efektowny hat-trick napastnika Radomiaka
EUROSPORT
Pioruny, burze, noc
Nocą lokalnie może się błyskać
METEO
pc
Zgorzelski: To naród zdecydował. Pan prezydent raczy zapominać
KROPKA NAD I
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
BIZNES
Fakty po faktach - Marcin Mastalerek
Kaczyński "dowiezie" partię do wyborów? Mastalerek: robi wszystko, żeby się nie udało
FAKTY PO FAKTACH
Pożar
Strażacy walczą z potężnym pożarem buszu
METEO
imageTitle
Do dziesięciu razy sztuka. Polak pokonał wielokrotnego mistrza świata
EUROSPORT
Friedrich Merz i Donald Trump
"Jedno zdanie za dużo". Kanclerz stracił cierpliwość?
Monika Winiarska
Karol Nawrocki
Prezydent "przyjął rolę trzeciej izby parlamentu"
Polska
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Nie żyje troje pasażerów wycieczkowca. Zakażenia hantawirusami zdarzają się też w Polsce
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Świątek gotowa do akcji. Wyczekuje pierwszego meczu w Rzymie
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
Wybuch na statku w cieśninie Ormuz. Trump: to atak Iranu
Świat
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
BIZNES
Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody
WARSZAWA
imageTitle
Neymar wdał się w bójkę na treningu. Zaatakował syna znanego piłkarza
EUROSPORT
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
METEO
imageTitle
Kolejny medal dla Polski w strzeleckich mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Robert Fico
Fico jedzie do Putina. Zdradził szczegóły wizyty
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica