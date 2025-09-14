Propozycja spotkania na szczycie. W tle wojna handlowa

Trump: cła na Chiny - 34 procent, na Unię Europejską - 20 procent Źródło: TVN24/Reuters

Kontakty pomiędzy wysokiej rangi urzędnikami USA i Chin zrodziły spekulacje, że Donald Trump mógłby odwiedzić Chiny przed rozpoczynającym się 31 października szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej.

Jednak według źródeł "Financial Times", jeśli oba kraje nie osiągną wystarczających postępów w negocjacjach dotyczących ceł i fentanylu, bardziej prawdopodobne od wizyty amerykańskiego prezydenta w Pekinie będzie spotkanie Trump - Xi w kuluarach szczytu APEC.

Zdaniem tych źródeł Waszyngton jest rozczarowany brakiem działań ze strony Pekinu na rzecz powstrzymania eksportu substancji chemicznych potrzebnych do wytwarzania fentanylu, opioidu wiązanego każdego roku z dziesiątkami tysięcy przedawkowań w USA. Władze Chin zaproponowały, że podejmą działania, ale dopiero gdy administracja Trumpa zniesie karne cła na chińskie produkty.

Donald Trump i Xi Jinping. Zdjęcie z 2017 roku Źródło: ROMAN PILIPEY/EPA/PAP

Wojna handlowa USA - Chiny

Po ogłoszeniu przez Trumpa na początku kwietnia dodatkowych ceł USA i Chiny rozpoczęły wojnę handlową. Zagroziły nałożeniem ponad 100-procentowych stawek celnych. W maju, po rozmowach w Genewie, supermocarstwa zawarły tymczasowy i chwiejny rozejm, w myśl którego stawka na towary z Chin spadła do 30 procent, a chińska stawka na towary z USA - do 10 procent. Umowę przedłużono niedawno do listopada.

