Propozycja spotkania na szczycie. W tle wojna handlowa

Kontakty pomiędzy wysokiej rangi urzędnikami USA i Chin zrodziły spekulacje, że Donald Trump mógłby odwiedzić Chiny przed rozpoczynającym się 31 października szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej.
Jednak według źródeł "Financial Times", jeśli oba kraje nie osiągną wystarczających postępów w negocjacjach dotyczących ceł i fentanylu, bardziej prawdopodobne od wizyty amerykańskiego prezydenta w Pekinie będzie spotkanie Trump - Xi w kuluarach szczytu APEC.
Zdaniem tych źródeł Waszyngton jest rozczarowany brakiem działań ze strony Pekinu na rzecz powstrzymania eksportu substancji chemicznych potrzebnych do wytwarzania fentanylu, opioidu wiązanego każdego roku z dziesiątkami tysięcy przedawkowań w USA. Władze Chin zaproponowały, że podejmą działania, ale dopiero gdy administracja Trumpa zniesie karne cła na chińskie produkty.
Wojna handlowa USA - Chiny
Po ogłoszeniu przez Trumpa na początku kwietnia dodatkowych ceł USA i Chiny rozpoczęły wojnę handlową. Zagroziły nałożeniem ponad 100-procentowych stawek celnych. W maju, po rozmowach w Genewie, supermocarstwa zawarły tymczasowy i chwiejny rozejm, w myśl którego stawka na towary z Chin spadła do 30 procent, a chińska stawka na towary z USA - do 10 procent. Umowę przedłużono niedawno do listopada.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ROMAN PILIPEY/EPA/PAP