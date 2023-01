Mieszkańcy Wuhan hucznie powitali Nowy Rok

W Wuhan, gdzie przed ponad trzema laty rozpoczęła się pandemia COVID-19, a także wielu innych chińskich miastach świętowano w sobotę nadejście Nowego Roku. Były to pierwsze tak liczne zgromadzenia od czasu złagodzenia przez rząd w Pekinie epidemicznych obostrzeń - podała agencja Reutera.

W obchodach Nowego Roku wzięło tam udział kilkadziesiąt tysięcy osób, świętujących w otoczeniu licznych funkcjonariuszy pilnujących porządku - przekazał Reuters. "Żyłem i pracowałem w warunkach pandemii przez cały 2022 rok. Mam nadzieję, że 2023 rok okaże się czasem, gdy wszystko będzie mogło powrócić do tego, co było przed rokiem 2020" - napisał w mediach społecznościowych mieszkaniec prowincji Jiangsu, położonej we wschodniej części kraju, nieopodal Szanghaju.