Kobieta z Czech zginęła na Wielkim Murze Chińskim

Turystka z Czech zginęła podczas zwiedzania Wielkiego Muru Chińskiego - poinformował rzecznik czeskiego resortu spraw zagranicznych, nie podając szczegółów dotyczących tragedii. Według lokalnych mediów kobieta spadła z budowli.

Kluczowe fakty Czeskie MSZ wydało w sprawie krótki komunikat.

Media: turystka spadła z Wielkiego Muru, zginęła na miejscu.

Wielki Mur Chiński to symbol Chin i jeden z siedmiu nowych cudów świata.

Władze nie poinformowały gdzie i kiedy dokładnie miało miejsce zdarzenie. Wielki Mur Chiński jest dostępny dla turystów w wielu miejscach. - Mamy do czynienia ze śmiercią obywatelki Czech. Ze względu na rodzinę nie udzielamy żadnych informacji - powiedział rzecznik czeskiego MSZ Daniel Drake w rozmowie z czeskim dziennikiem "Blesk". Nie podano żadnych informacji na temat zmarłej oprócz tego, że była na wyjeździe turystycznym.

Z doniesień medialnych wynika, że kobieta w nieznanych na razie okolicznościach spadła z budowli. Według czeskich mediów, kobieta zmarła na miejscu na skutek odniesionych obrażeń.

Wielki Mur Chiński jest jednym z symboli Państwa Środka. Miał to być system obronny - zapory naturalne, forty i wieże, które osłaniały północne Chiny przed najazdem. Mur miał także chronić chińską część Jedwabnego Szlaku. Jego budowa została rozpoczęta ok. 2 tys. lat temu przez Pierwszego Cesarza Chin - Qin Shi Huang. Ale znaną do dziś postać mur uzyskał dopiero za dynastii Ming w XV-XVII wieku. Umocnienia w kolejnych epokach wznoszono w różnych miejscach, w zależności od bieżącej sytuacji politycznej.

Choć jego oficjalna długość wynosi 21 196 kilometrów, istnieją różne szacunki co do faktycznej długości muru, a to ze względu na znaczne uszkodzenia jego wybranych odcinków. W 1987 roku ten symbol Chin został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2007 roku uznano go za jeden z siedmiu nowych cudów świata.

