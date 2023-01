Pokłócił się w hotelu, zaczął taranować lobby sportowym samochodem

Sportowym samochodem przebił się przez szklane drzwi i zaczął jeździć po hotelowym lobby taranując znajdujące się w nim elementy - w ten sposób jeden z hotelowych gości w Szanghaju miał zareagować na informację, że w obiekcie skradziony został jego laptop. Do sieci trafiły nagrania z szaleńczej jazdy, a kierowca został zatrzymany. W zdarzeniu nikt nie został ranny.

Zdarzenie miało miejsce 10 stycznia w jednym z luksusowych hoteli w Szanghaju. Na nagraniach wykonanych przez znajdujące się w nim osoby widać, jak kierowca białego, sportowego kabrioletu dwukrotnie uderza w szklane drzwi hotelu i przebija się do jego lobby. Następnie w chaotyczny sposób jeździ po nim taranując znajdujące się po drodze elementy. W pewnym momencie samochód uderza w ścianę i zatrzymuje się, ale gdy podbiega do niego obsługa hotelowa kierowca znów rusza i próbuje wyjechać z powrotem na ulicę.

Na nagraniach słychać, jak osoby w hotelowym lobby krzyczą na kierowcę by się zatrzymał i wysiadł z samochodu. "Czy masz pojęcie, co właśnie zrobiłeś?", "Jesteś szalony?" - słychać głosy. W pewnej chwili, gdy samochód stanął w miejscu, widać również jak obsługa hotelu podbiega do pojazdu i próbuje bezskutecznie najpierw otworzyć drzwi kierowcy, a gdy te okazały się zamknięte - wybić szybę pojazdu.