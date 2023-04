Chiny zwiększają swoją obecność na Antarktydzie. W Waszyngtonie rosną obawy

Pekin zwiększa swoją obecność na Antarktydzie i wznawia zawieszoną w 2018 roku budowę nowej, piątej chińskiej stacji na kontynencie. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie napisało, że wzbudza to obawy o możliwość wykorzystywania jej do przechwytywania komunikatów satelitarnych innych krajów.

"Podczas gdy stacja może umożliwiać śledzenie i komunikację z rosnącą liczbą chińskich satelitów naukowych służących do obserwacji polarnych, jej sprzęt może być jednocześnie używany do przechwytywania komunikatów satelitarnych innych krajów" - przekazało Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie w opublikowanym we wtorek wieczorem komentarzu.