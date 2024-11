Po raz pierwszy pokazano publicznie najnowszy model chińskiego myśliwca piątej generacji J-35A. Maszyna w piątek rano wykonała pierwsze loty przed pokazami lotniczymi w chińskim mieście Zhuhai. Dzień wcześniej po raz pierwszy poza granicami Rosji można było zobaczyć tam także pierwszy rosyjski myśliwiec piątej generacji - Su-57. Do niedawna maszyny tej klasy potrafiły produkować jedynie Stany Zjednoczone.

Międzynarodowe pokazy lotnicze w chińskim Zhuhai z roku na rok przyciągają coraz większą uwagę z całego świata. Dla Pekinu to najlepsza okazja by zaprezentować szerokiej publiczności osiągnięcia swojego cywilnego i wojskowego przemysłu lotniczego. W tym roku pokazy odbędą się w dniach 12-17 listopada, a udział w nich weźmie ponad tysiąc firm z łącznie 47 państw i regionów.

Największym zainteresowaniem w Zhuhai tradycyjnie cieszą się jednak chińskie maszyny. Wśród nich po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany zostanie najnowszy chiński myśliwiec piątej generacji - Shenyang J-35A. W piątek myśliwiec ten, jeszcze nieoficjalnie, po raz pierwszy publicznie wzbił się w powietrze i wykonał niedługi lot ćwiczebny.

Chiński myśliwiec piątej generacji Shenyang J-35A w Zhuhai, 8 listopada 2024 roku Chen Yang / Xinhua News Agency / Forum

Najnowszy chiński myśliwiec

J-35A to drugi chiński model myśliwca piątej generacji, początkowo będący prywatnym projektem producenta lotniczego SAC oznaczanym jako FC-31 Białozór, a po przejęciu projektu przez chińską armię nazwanym najpierw J-31, a finalnie J-35A. Chiny tym samym stały się jedynym obok USA państwem, które posiada jednocześnie dwa modele myśliwców tej generacji - pierwszym jest większy J-20, którego kilkaset sztuk służy już w chińskim lotnictwie.

J-35A to jednomiejscowy, dwusilnikowy myśliwiec o obniżonej wykrywalności radarowej (technologia stealth), przeznaczony przede wszystkim do wywalczania przewagi w powietrzu oraz przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na cele lądowe. Trwający już drugą dekadę jego rozwój jest z uwagą śledzony przez analityków z całego świata. Ma on być nie tylko manifestacją nowoczesności chińskiego lotnictwa, ale też odpowiedzią na amerykańskie myśliwce piątej generacji F-35 Lightning II. Chińska maszyna ma mieć też wariant zdolny do operowania z lotniskowców.

J-35A wizualnie wydaje się podobny do amerykańskiego F-35, co od lat budziło oskarżenia pod adresem Pekinu o wykradzenie i skopiowanie planów amerykańskich myśliwców, eksperci zwracają jednak uwagę, że podobieństwo obu maszyn nie jest aż tak uderzające. Chiński J-35A jest przede wszystkim dłuższy oraz wyposażony w dwa silniki - przy jednym w amerykańskim F-35. Co więcej, o rzeczywistych zdolnościach myśliwców piątej generacji decyduje niewidoczna z zewnątrz technologia.

Starsze zdjęcie myśliwca oznaczonego jeszcze jako Shenyang J-31 (FC-31) Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

Najnowszy rosyjski myśliwiec

Podczas przygotowań do pokazów lotniczych w Zhuhai po raz pierwszy poza Rosją pokazany publicznie został również najnowocześniejszy myśliwiec rosyjski - Su-57. Maszyna ta w czwartek wieczorem wykonała 7-minutowy lot ćwiczebny. Był to zarazem pierwszy przypadek w historii, gdy na chińskiej ziemi wylądował myśliwiec piątej generacji innego państwa.

Rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-57 w Zhuhai, 7 listopada 2024 Reuters

Su-57 to jednomiejscowy, dwusilnikowy ciężki myśliwiec przeznaczony do walki powietrznej oraz przeprowadzania uderzeń na cele lądowe i morskie. Wprowadzona do służby w 2020 roku maszyna miała być rosyjską odpowiedzią na pierwsze myśliwce piątej generacji na świecie - amerykańskie F-22 Raptor. Dotychczas Su-57 wyprodukowano w kilkudziesięciu egzemplarzach, z czego część jest jednak wyłącznie testowa. W czerwcu strona ukraińska twierdziła, że udało jej się uszkodzić dwa takie myśliwce, a Rosjanie posiadają mniej niż 10 sprawnych bojowo Su-57.

Rosyjski myśliwiec Su-57, zdjęcie Ministerstwa Obrony Rosji mil.ru

Myśliwiec piątej generacji - co to?

Co oznacza, że myśliwiec nazywa się maszyną piątej generacji? W największym skrócie posiadanie obniżonej wykrywalności (technologia stealth) oraz zaawansowanej elektroniki. Obie te cechy są kluczowe na współczesnym polu walki.

Pierwsza z nich oznacza, że samolot zostanie znacznie później - jeżeli w ogóle - wykryty przez wrogie systemy radarowe. Tym samym będzie mógł nie tylko niezauważenie wlecieć w przestrzeń kontrolowaną przez przeciwnika, ale przede wszystkim będzie miał więcej czasu na wykonanie swojej misji bojowej i bezpieczny powrót do bazy, zanim przeciwnik zareaguje. Im mniejsza wykrywalność, tym większa skuteczność i tak zwana przeżywalność maszyny. W tym celu maszyny tej generacji m.in. mają kształt sprzyjający pochłanianiu fal radarowych, pokrywane są specjalnymi powłokami, a ich uzbrojenie chowane jest w kadłubie.

Druga cecha charakterystyczna myśliwców piątej generacji to zaawansowane wyposażenie elektroniczne, które automatyzuje wiele procesów i wielokrotnie zwiększa możliwości samolotu. Elektronika ta zapewnia nie tylko, że pilot może w większym stopniu skupić się na celu misji, a nie na obsłudze urządzeń pokładowych. Przede wszystkim daje ona też pilotowi nieporównanie więcej informacji o wszystkim, co się wokoło dzieje, dając mu przewagę w świadomości sytuacyjnej oraz możliwość współpracy z siłami sojuszniczymi.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35 Lightning II PAP/Reuters - Maciej Zieliński

Źródło: tvn24.pl