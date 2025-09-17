Milionowa kara dla nastolatków za zachowanie w restauracji

Szanghaj. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Do zdarzenia doszło w lutym w Szanghaju w lokalu znanej sieci restauracji Haidilao, oferującej dania typu hot pot - w których potrawy przyrządza się bezpośrednio na stole, poprzez zanurzanie składników w gotujących się bulionach. Dwóch 17-latków, będąc pod wpływem alkoholu, oddało mocz do swojego garnka z gorącym bulionem, co nagrali i opublikowali w internecie. Wkrótce potem zostali zatrzymani.

Milionowa kara dla nastolatków

W piątek przed sądem w Szanghaju zapadł wobec nich wyrok, w ramach którego wymierzono nastolatkom karę w wysokości 2,2 mln juanów (równowartość ok. 1,1 mln zł), które muszą zapłacić na rzecz sieci Haidilao. Orzeczono, że koszty mają pokryć ich rodzice, którzy to zdaniem sądu "nie wywiązali się z obowiązku opieki" nad swoimi dziećmi. Według sądu nastolatkowie naruszyli prawo własności oraz reputację firmy poprzez znieważenie, a także wywołali "silny dyskomfort w społeczeństwie".

Zanieczyszczonej żywności najprawdopodobniej nikt nie spożył. BBC wyjaśnia, że poszczególne garnki z bulionami są przygotowywane dla danego gościa i ich zawartość nie jest później wykorzystywana dla innych klientów.

Sieć Haidilao postanowiła jednak wypłacić odszkodowania wszystkim około 4 tys. klientom, którzy w kolejnych dniach jedli posiłek w jej lokalu. Zdecydowała też o wymianie całego sprzętu do gotowania i przeprowadziła prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją. W marcu firma odnotowała straty rzędu ponad 23 mln juanów (ok. 11,6 mln zł), na co miało wpływ opublikowane przez nastolatków nagranie.