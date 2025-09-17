Logo strona główna
Świat

Milionowa kara dla nastolatków za zachowanie w restauracji

shutterstock_1791022835
Szanghaj. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Dwóch nastolatków z Chin po wizycie w jednej z szanghajskich restauracji musi jej zapłacić równowartość ponad miliona złotych odszkodowania. To kara za oddanie moczu do garnka z zupą, co zostało nagrane i opublikowane w sieci.

Do zdarzenia doszło w lutym w Szanghaju w lokalu znanej sieci restauracji Haidilao, oferującej dania typu hot pot - w których potrawy przyrządza się bezpośrednio na stole, poprzez zanurzanie składników w gotujących się bulionach. Dwóch 17-latków, będąc pod wpływem alkoholu, oddało mocz do swojego garnka z gorącym bulionem, co nagrali i opublikowali w internecie. Wkrótce potem zostali zatrzymani.

Kobieta aresztowana za ściskanie bułek w sklepie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kobieta aresztowana za ściskanie bułek w sklepie

Ciekawostki

Milionowa kara dla nastolatków

W piątek przed sądem w Szanghaju zapadł wobec nich wyrok, w ramach którego wymierzono nastolatkom karę w wysokości 2,2 mln juanów (równowartość ok. 1,1 mln zł), które muszą zapłacić na rzecz sieci Haidilao. Orzeczono, że koszty mają pokryć ich rodzice, którzy to zdaniem sądu "nie wywiązali się z obowiązku opieki" nad swoimi dziećmi. Według sądu nastolatkowie naruszyli prawo własności oraz reputację firmy poprzez znieważenie, a także wywołali "silny dyskomfort w społeczeństwie".

Zanieczyszczonej żywności najprawdopodobniej nikt nie spożył. BBC wyjaśnia, że poszczególne garnki z bulionami są przygotowywane dla danego gościa i ich zawartość nie jest później wykorzystywana dla innych klientów.

Sieć Haidilao postanowiła jednak wypłacić odszkodowania wszystkim około 4 tys. klientom, którzy w kolejnych dniach jedli posiłek w jej lokalu. Zdecydowała też o wymianie całego sprzętu do gotowania i przeprowadziła prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją. W marcu firma odnotowała straty rzędu ponad 23 mln juanów (ok. 11,6 mln zł), na co miało wpływ opublikowane przez nastolatków nagranie.

"Sushi terroryzm" może być końcem słynnych japońskich restauracji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sushi terroryzm" może być końcem słynnych japońskich restauracji

BIZNES

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

