Przez pomyłkę dostał 286 pensji. Zniknął. Nie mogą go znaleźć już pół roku

Chilijski producent mięs omyłkowo wypłacił swojemu pracownikowi 286-krotność miesięcznej wypłaty, a więc zarobki za niemal 24 lata. Mężczyzna wypłacił pieniądze i zniknął. Policja - sześć miesięcy po tym wydarzeniu - nadal go poszukuje.

286-krotność miesięcznej wypłaty wysłał do pracownika działający w prowincji Santiago w Chile producent mięs Cial (Consorcio Industrial de Alimentos). Doszło do tego w maju. Agencja IOL opisała, że po dostrzeżeniu błędu firmy mężczyzna skontaktował się z pracodawcą, zapewniając, że następnego dnia uda się do banku i zwróci sumę na konto firmy.