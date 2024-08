Chcą zakazu i żałoby. Mają nadzieję, że ich głos dotrze do Putina

Działacze społeczni w Osetii Północnej chcą, aby prezydent Władimir Putin zakazał poboru ich rodaków na wojnę z Ukrainą - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal "The Moscow Times". Liderzy 12 lokalnych organizacji opublikowali w tej sprawie apel do szefa republiki Siergieja Meniajły.

Do apelu przyłączyły się organizacje patriotyczne, związkowe, a także broniące praw człowieka - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal "The Moscow Times".

Domagają się ujawnienia strat

Autorzy apelu domagają się w liście otwartym, zaadresowanym do szefa republiki Siergieja Mieniajły, ujawnienia strat rodaków na ukraińskim froncie. Szacują, że na wojnie zginęło co najmniej tysiąc Osetyjczyków, a mieszkańcy republiki mają prawo o tym wiedzieć. Działacze społeczni zażądali także, by Meniajło ogłosił tygodniową żałobę.

Autorzy apelu uważają ponadto, że Mieniajło powinien zwrócić się do prezydenta Władimira Putina i poprosić go o wprowadzenie zakazu poboru do wojska mieszkańców republiki, a także zdemobilizowania tych, którzy już walczą. "Na froncie nadal ginie młodzież Osetii, ciała młodych zapełniają cmentarze we Władykaukazie" - podkreślili działacze społeczni.