Świat

Charlie Kirk postrzelony. Jest w stanie krytycznym

Charlie Kirk
Źródło: Reuters
Charlie Kirk, znany prawicowy aktywista, stronnik Donalda Trumpa, został postrzelony w środę na scenie, kiedy występował na Uniwersytecie Utah Valley. Według agencji Associated Press jego stan jest krytyczny. Rzecznik uczelni przekazał, że osoba podejrzewana o oddanie strzału została zatrzymana.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Konserwatywny publicysta Charlie Kirk został postrzelony w środę na wydarzeniu organizowanym na Uniwersytecie Utah Valley. Kiedy przemawiał, nagle padł strzał. Na filmie zamieszczonym w serwisie X słychać strzał i wybuch paniki wśród słuchaczy.

Jak podała agencja Associated Press, stan Kirka jest krytyczny. Jego rzecznik poinformował, że trafił do szpitala. Z kolei rzecznik uniwersytetu przekazał agencji Reuters, że strzał został oddany z pobliskiego budynku, a podejrzewana osoba została zatrzymana.

Amerykańska stacja telewizyjna CNN dotarła do dwóch świadków, którzy twierdzą, że widzieli, jak Kirk został postrzelony. Z ich relacji wynika, że osunął się bezwładnie na ziemię po tym, jak jego głowa obróciła się, a z szyi popłynęła duża ilość krwi.

Amerykańscy politycy potępiają przemoc

Kirk jest założycielem Turning Point USA (TPUSA), amerykańskiej organizacji non-profit, która zabiega o wprowadzenie konserwatywnych zasad w szkołach średnich i wyższych. Została założona w 2012 roku. W 2019 roku Charlie Kirk został szefem organizacji Students for Trump (Studenci za Trumpem - red.). W 2020 roku był jednym z głównych mówców na republikańskiej konwencji krajowej - nazwał Donalda Trumpa "strażnikiem zachodniej cywilizacji".

Republikańscy i demokratyczni liderzy na Kapitolu potępili w środę przemoc polityczną i wezwali do modlitw za zdrowie i życie Kirka. - Nie ma miejsca w naszym kraju na przemoc polityczną. Kropka. Proszę, żebyście dołączyli do mnie w modlitwie - powiedział lider republikanów w Senacie John Thune.

Lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries napisał, że "przemoc polityczna NIGDY nie jest akceptowalna". Dodał, że "moje myśli i modlitwy są z Charliem Kirkiem i jego rodziną". O modlitwę poprosił również spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.

Jak policzyła CNN, to 46. strzelanina w amerykańskiej szkole w tym roku. W szkołach wyższych doszło do 24 strzelanin, a w pozostałych szkołach - do 22. Łącznie zginęło w nich 18 osób, a co najmniej 76 osób zostało rannych.

Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
"Myślała, że zginie wraz ze swoimi przyjaciółmi"
Tragedia w katolickiej szkole w Minneapolis. W strzelaninie zginęły dwie osoby
Strzelaniny w szkołach. Po pandemii widać zmiany
Strzelanina w nowojorskim klubie. Nie żyją trzy osoby
Strzelanina w klubie. Są zabici i ranni

Źródło: The Guardian, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Ken Cedeno/PAP/EPA

