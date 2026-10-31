Świat Były prezydent Serbii ugościł Orbana w swoim domu. "Wrócimy!"

Serbia po wyborach Źródło zdj. gł.: x.com

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- Bardzo się cieszę, że mogę gościć Viktora Orbana, mojego wielkiego przyjaciela, mojego brata. Spędzimy tu miłe chwile, w domu mojego ojca, niedaleko Belgradu. Owszem, obaj niedawno przegraliśmy wybory, ale nie straciliśmy godności, dumy ani wiary. Witaj, Viktorze - powiedział były prezydent Serbii w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Виктор и ја. Прича пријатеља. pic.twitter.com/kJsPLm8Ood — Александар Вучић (@avucic) October 31, 2026 Rozwiń

- Przyjaciele zawsze pozostają przyjaciółmi - odpowiedział Orban, dodając, że "prawdziwi przyjaciele stają się sobie jeszcze bliżsi w trudnych chwilach".

- Możesz być pewien, Aleksandarze, że zawsze stoję po twojej stronie. Zresztą wiesz, że to było coś więcej niż tylko przyjaźń między nami. Osiągnęliśmy wielki sukces, poprawiliśmy relacje, a wręcz zbudowaliśmy braterstwo między Serbią a Węgrami, między Serbami a Węgrami. Nadal jestem zaangażowany w kontynuowanie tej drogi - stwierdził były premier Węgier.

Vuczić, obejmując Orbana, zakończył nagranie słowami: "Wrócimy!"

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Obaj politycy stracili władzę w swoich krajach w odstępie siedmiu miesięcy. Orban, po 16 latach pełnienia stanowiska premiera Węgier, przegrał w kwietniu tego roku z Tiszą obecnego premiera Petera Magyara. Z kolei 12-letnie rządy Vuczicia - jako premiera, a następnie prezydenta Serbii - dobiegły końca w niedzielę w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które wygrała Lista Studencka - lista wyborcza 250 kandydatów wybranych przez studentów protestujących w Serbii od dwóch lat.