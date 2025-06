Pracowała dla CIA, teraz jest CEO. "Nigdy nie udawaliśmy, że znamy wszystkie odpowiedzi"

Rozmówczyni podzieliła się również tym, co skłoniło ją do odejścia ze służby.

- Jako agenci CIA nie mówiliśmy politykom, co powinni zrobić. Naszą rolą było informować ich jak najrzetelniej o zebranych danych - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Rupal Patel, która jako agentka CIA w latach 2005-2011 zajmowała się przede wszystkim wojną w Afganistanie. Jak wskazała, często było to ogromnym wyzwaniem, ponieważ oznaczało konieczność wzięcia pod uwagę całego skomplikowanego kontekstu geopolitycznego.

Rupal Patel była gościem międzynarodowego szczytu Perspektywy Women in Tech Summit, który trwał Warszawie od 4 do 5 czerwca.

Była agentka CIA o swojej pracy. "W każdej sytuacji zawsze są niewiadome"

Patel pracowała w Agencji za czasów prezydentury George'a Busha oraz Baracka Obamy. Jak wskazała, ze względu na wagę tematu, którym się zajmowała, miała wiele okazji do kontaktów między innymi z kongresmenami, ambasadorami czy generałami. - Gdybym miała to przedstawić jakoś obrazowo, to w CIA trzeba było przepłynąć całe jezioro informacji, po to, żeby potem dać decydentom politycznym małą fiolkę i powiedzieć: "to jest najważniejsze" - dodała.