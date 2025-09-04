Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Być może dzieje się to w tej chwili". Zapowiedź Marco Rubio w Meksyku

Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w Meksyku
Atak na łódź kartelu. Trump opublikował nagranie
Źródło: Reuters
Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że administracja prezydenta Donalda Trumpa będzie dalej atakowała przemytników narkotyków. USA i Meksyk zapowiedziały dalszą współpracę przeciwko przestępczości transgranicznej.

We wtorek Donald Trump poinformował, że siły zbrojne USA przeprowadziły na Morzu Karaibskim atak na pochodzącą z Wenezueli łódź płynącą w kierunku USA z ładunkiem narkotyków. Według prezydenta, w ataku zginęło 11 członków wenezuelskiego gangu Tren de Aragua.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który w Meksyku spotkał się z prezydentką tego kraju Claudią Sheinbaum, zapowiedział na konferencji prasowej, że będą kolejne ataki wymierzone w gangi narkotykowe. - Być może dzieje się to w tej chwili - dodał.

Szef amerykańskiej dyplomacji ocenił, że dotychczasowe metody nie były w stanie powstrzymać przemytników. - Powstrzyma się ich, jeśli wysadzi się ich w powietrze - powiedział.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Meksyku
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Meksyku
Źródło: JOSE MENDEZ/PAP/EPA

"Bliska koordynacja pozwoliła zabezpieczyć granicę"

W czasie wizyty oba kraje wydały wspólne oświadczenie, w którym zapowiedziały dalszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa, w tym przeciwko handlowi narkotykami, nielegalnemu handlowi bronią i paliwem, a także w sprawie nielegalnej migracji. Zapowiedziano powołanie specjalnej grupy wysokiego szczebla, która będzie nadzorowała tę współpracę.

Z dokumentu wynika, że oba rządy będą podejmowały działania po swojej stronie granicy i wzajemnie szanowały swoją suwerenność - cytuje agencja AP. Wcześniej Sheinbaum wyrażała obawy, że administracja Trumpa będzie naruszała suwerenność jej kraju w ramach walki z kartelami.

"Nasza bliska koordynacja pozwoliła nam zabezpieczyć granicę, zmniejszyć przemyt fentanylu i poprawić dzielenie się informacjami wywiadowczymi, wszystko w ramach naszych praw. Oba rządy zamierzają też wzmacniać współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego i koordynować kampanie przeciwdziałania nadużywaniu nielegalnych substancji i opioidów" - napisano.

Sheinbaum odrzuciła sugestie Trumpa

AP zwróciła uwagę, że początkowo zapowiadano podpisanie szerokiego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, a następnie wstępnej umowy w tym zakresie. Ostatecznie potwierdzono jedynie współpracę, która według obu rządów już trwa. - To najbliższa współpraca, jaką kiedykolwiek prowadziliśmy, być może z jakimkolwiek innym krajem, a na pewno pomiędzy USA a Meksykiem - powiedział Rubio po spotkaniu z Sheinbaum.

Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"

Prezydentka Meksyku odrzuciła natomiast sugestie Trumpa, że boi się konfrontacji z kartelami narkotykowymi, ponieważ są zbyt potężne. - Bardzo szanujemy relacje meksykańsko-amerykańskie i prezydenta Trumpa, ale jego stwierdzenie nie jest prawdziwe - powiedziała.

Wizyta Rubio w Meksyku jest częścią jego trzeciej podróży do Ameryki Łacińskiej, odkąd objął stanowisko. W czwartek sekretarz stanu USA odwiedzi Ekwador.

Powszechna mobilizacja w Wenezueli

Admirał wenezuelskiej marynarki Carmen Melendez, burmistrzyni centralnej dzielnicy stolicy Wenezueli - Caracas, noszącej nazwę Libertad (Wolność) oświadczyła w środę, że jej kraj przygotowuje się do walki na wypadek wojny z USA. Jak oceniła, USA pod pozorem walki z przemytnikami narkotyków, zamierzają zmienić władzę w kraju.

Carmen Melendez rekrutuje mieszkańców stolicy do oddziałów milicji. Według państwowego kanału wenezuelskiej telewizji, od 23 sierpnia w kraju przygotowana jest powszechna mobilizacja. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oświadczył w środę, że ponad osiem milionów osób może wstąpić w szeregi obrońców kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JOSE MENDEZ/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAMeksykNarkotykiWenezuela
Czytaj także:
Poseł Krzysztof Szczucki przed spotkaniem prezydenta elekta Karola Nawrockiego z klubem parlamentarnym PiS
Nowa konstytucja i przyznanie się do błędów. Dotarliśmy do książki posła PiS przed oficjalną premierą
Dawid Rydzek
shutterstock_2037109091
Młodzi Polacy coraz częściej stają się multidłużnikami
BIZNES
Zatoka Panamska
Czegoś takiego nie było tutaj od co najmniej 40 lat
METEO
Marcin Przydacz
Przydacz "wyjątkowym szkodnikiem". Tomczyk o sprawach "fundamentalnie złych"
Polska
imageTitle
Lider na fali. Kolejny rywal zmieciony z kortu
EUROSPORT
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Zjawiskom towarzyszą ulewy
METEO
imageTitle
Świątek zaskoczona. Niecodzienna wymiana zdań na konferencji
EUROSPORT
Mężczyzna groził kierowcy przedmiotem przypominającym broń
Zapytał, "czy jest Polakiem" i wyjął broń. Prokuratura: z tego powodu groził już wcześniej
Łódź
Wypadek w miejscowości Tchórzowa
Van uderzył w drzewo, w środku było siedem osób
WARSZAWA
Rosie O’Donnell
Spór Trumpa z celebrytką. Grozi jej odebraniem obywatelstwa
Świat
Auto się wywróciło
"Straciła panowanie nad pojazdem". 21-latka w szpitalu, 18-latka nie żyje
Rzeszów
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Jakie będą skutki obniżki stóp procentowych?
BIZNES
imageTitle
Urban ma dylemat z Lewandowskim
EUROSPORT
Ewakuacja pasażera z promu Stena Ebba
Płynęli ze Szwecji do Polski, na pokładzie promu lądował śmigłowiec
Trójmiasto
Karol Nawrocki i Donald Trump
Tomczyk: traktuję to jako wielki sukces Polski
Polska
imageTitle
Natchniona Osaka. Trener spróbuje pomścić Świątek
EUROSPORT
Kalifornia
Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"
METEO
harvard cambridge usa uniwersytet - Marcio Jose Bastos Silva shutterstock_210785200
Wstrzymanie funduszy przez Trumpa dla Harvardu niezgodne z prawem
BIZNES
Ulica w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Jak oceniamy wpływ UE na nasze życie? Najnowszy Eurobarometr
Świat
imageTitle
"To się nie dzieje". Ta piłka meczowa będzie się śnić Świątek
EUROSPORT
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu
Spotkanie w atmosferze chaosu. Zachodnie media o Polsce
Polska
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
WARSZAWA
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
USA ukarały tankowce, które pomagały Iranowi omijać sankcje
Świat
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Co zrobią banki po cięciu stóp? Czas na podwyżki opłat
BIZNES
imageTitle
Świątek wie, co zawiodło w jej grze
EUROSPORT
Wypadek kolejki Gloria w Lizbonie. Zginęło kilkanaście osób
"Tragiczny dzień dla miasta". Żałoba narodowa po katastrofie popularnej kolejki
Świat
Zniszczenia po ataku w Konstantynówce
Zabici po rosyjskich ostrzałach w kluczowym mieście w Donbasie
PODSUMOWANIE
Chmury burzowe
Niebezpiecznie w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Pedro Sanchez i Keir Starmer przy Downing Street
Był brexit, teraz jest porozumienie. Oba państwa znowu parterami
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica