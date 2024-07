Nie żyją trzy kobiety. Policja zatrzymała 26-latka po obławie

Po trwającej kilkanaście godzin obławie brytyjska policja zatrzymała w środę późnym popołudniem 26-letniego Kyle’a Clifforda, podejrzanego o zabójstwo trzech kobiet. Brytyjskie media informują, że ofiary to żona i dwie córki komentatora sportowego BBC Johna Hunta. Według służb 26-latek mógł dokonać ataku za pomocą kuszy.

Clifford, który, jak się uważa, pracował jako ochroniarz, został zatrzymany na cmentarzu w Enfield na północny Londynu. Policja potwierdziła jego zatrzymanie, jak również to, że funkcjonariusze nie musieli użyć broni palnej. Z powodu obrażeń, jakie miał, mężczyzna został zabrany do szpitala. Według policji, znał on swoje ofiary.