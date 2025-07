Bunt w MAGA w sprawie Epsteina. "Nie będą tolerować tego, że są okłamywani"

Ghislaine Maxwell uznana winną zaangażowania w działalność Jeffrey'a Epsteina (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archive

Miliarder Jeffrey Epstein, skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego, popełnił samobójstwo w areszcie w 2019 roku. Administracja Donalda Trumpa zapowiadała odtajnienie dokumentów w jego sprawie, a prokurator generalna Pam Bondi obiecywała opublikowanie listy klientów Epsteina. Niespodziewanie jednak w niedzielę wieczorem resort sprawiedliwości przekazał mediom notatkę, w której napisano, że lista nie będzie opublikowana, ponieważ nigdy nie istniała. Przyznano również, że Epstein popełnił samobójstwo, więc żadne dodatkowe dokumenty w tej sprawie nie zostaną upublicznione.

Oburzenie zwolenników teorii spiskowych

Wszystko to stało się kamieniem obrazy dla najbardziej zagorzałych zwolenników Donalda Trumpa, bo podważało ich fundamentalną teorię o tym, że Epstein prowadził tajną operację CIA lub Mosadu i został zamordowany - komentuje portal Bulwark. W prawicowych mediach zawrzało. Alex Jones, skazany za kłamstwa dziennikarz i słynny zwolennik teorii spiskowych napisał na platformie X, że następną rzeczą, jaką ogłosi resort sprawiedliwości, będzie to, że Epstein nigdy nie istniał. Prawicowy komentator Rogan O'Handley obiecał, że nadal będzie walczył o sprawiedliwość dla ofiar pedofilskich elit.

Prawicowi blogerzy, dziennikarze i influencerzy zarzucają rządowi tuszowanie prawdy i domagają się "głowy" prokurator Bondi oraz Johna Ratcliffe'a, dyrektora CIA, których oskarżają o wielką operację ukrywania faktów dotyczących Epsteina.

Jak komentuje "New York Times", obóz Trumpa hołubił przez długi czas zwolenników teorii spiskowych, do których należą między innymi dyrektor FBI Kash Patel i jego zastępca Dan Bongino. Teraz związki z takim środowiskiem stały się dla administracji Trumpa sporym kłopotem.

Musk oskarża Trumpa, Carlson o pedofilii w CIA

Elon Musk, były już doradca i sojusznik Trumpa, zasugerował na platformie X, że prezydent był zamieszany w seksualne eskapady Epsteina i dlatego rząd nie chce opublikować prawdziwego raportu na temat skazanego miliardera.

Tucker Carlson, były komentator Fox News i bardzo wpływowa postać wśród zwolenników stojącego za Trumpem ruchu Make America Great Again (MAGA), ogłosił że jest oczywiste, iż Bondi stara się zatuszować sprawę Epsteina - relacjonuje brytyjski dziennik "Independent". Carlson ocenia, że jest mało prawdopodobne, by Trump był na "liście klientów" seksualnego przestępcy, ale za to jest bardzo możliwe, że rząd ukrywa informacje o Epsteinie, bo był on agentem amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Według Carlsona "udokumentowane" są bowiem przypadki pedofilii wśród agentów CIA.

"Pedofilskie elity są na samej górze. Nawet nad Trumpem"

Skrajnie prawicowa influencerka i zwolenniczka teorii spiskowych Laura Loomer zażądała wyjaśnienia sprawy Epsteina i zwolnienia prokurator generalnej. - Amerykański naród i baza MAGA nie będą tolerować tego, że są okłamywani - ogłosiła. W poniedziałek na portalach społecznościowych hasłem części zwolenników takiej teorii spiskowych stało się "Elon miał rację". Niektórzy aktywiści ruchu MAGA uznali, że prezydent Trump jest po prostu za słaby, by skutecznie walczyć z gigantycznym spiskiem elit, pedofilów i klientów Epsteina. "Na tej planecie jest łańcuch dowodzenia, a pedofilskie elity są na samej górze. Nawet nad Trumpem. Wysoko nad Trumpem" - napisał prawicowy dziennikarz internetowy Mike Cernovich.