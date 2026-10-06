Dwa statki trafione przez drony. Jeden zatonął
O zdarzeniu poinformował we wtorek rano Reuters, powołując się na oświadczenie biura prezydent Bułgarii Iliany Jotowej. Według lokalnych mediów oba trafione statki to jednostki handlowe. Nie ma informacji o kraju pochodzenia dronów.
Do ataku doszło około 80 mil morskich na wschód od miasta Bjała na bułgarskim wybrzeżu - podał portal Maritime. Jeden z trafionych statków - pływający pod banderą Togo Alfa Watan - zatonął. Nieznany jest na obecną chwilę los załogi. W rejonie incydentu trwa operacja ratunkowa.
Na pokładzie drugiego ze statków wybuchł pożar. Jego 18-osobowa załoga została uratowana przez bułgarski prom pasażerski i przetransportowana na brzeg przez jednostki straży granicznej.
W reakcji na ataki premier Bułgarii Rumen Radew zwołał spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym resortów obrony i spraw wewnętrznych, a także służb specjalnych oraz biura prezydenta - podała bułgarska agencja BTA.
Kolejny atak na Morzu Czarnym
Do poprzedniego ataku na Morzu Czarnym doszło w poniedziałek. Trafiony przez dron został przebywający na wodach międzynarodowych turecki statek handlowy przewożący kukurydzę. Jednostka wypłynęła z portu w ukraińskim mieście Izmaił i płynęła do Rawenny we Włoszech.
Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja.