Świat Dwa statki trafione przez drony. Jeden zatonął Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Marynarze uratowani z tureckiego statku zaatakowanego na Morzu Czarnym (materiał z 5.10) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Google Maps

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O zdarzeniu poinformował we wtorek rano Reuters, powołując się na oświadczenie biura prezydent Bułgarii Iliany Jotowej. Według lokalnych mediów oba trafione statki to jednostki handlowe. Nie ma informacji o kraju pochodzenia dronów.

Do ataku doszło około 80 mil morskich na wschód od miasta Bjała na bułgarskim wybrzeżu - podał portal Maritime. Jeden z trafionych statków - pływający pod banderą Togo Alfa Watan - zatonął. Nieznany jest na obecną chwilę los załogi. W rejonie incydentu trwa operacja ratunkowa.

Na pokładzie drugiego ze statków wybuchł pożar. Jego 18-osobowa załoga została uratowana przez bułgarski prom pasażerski i przetransportowana na brzeg przez jednostki straży granicznej.

Miejsce ataku dronów Źródło zdjęcia: Google Maps

W reakcji na ataki premier Bułgarii Rumen Radew zwołał spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym resortów obrony i spraw wewnętrznych, a także służb specjalnych oraz biura prezydenta - podała bułgarska agencja BTA.

Kolejny atak na Morzu Czarnym

Do poprzedniego ataku na Morzu Czarnym doszło w poniedziałek. Trafiony przez dron został przebywający na wodach międzynarodowych turecki statek handlowy przewożący kukurydzę. Jednostka wypłynęła z portu w ukraińskim mieście Izmaił i płynęła do Rawenny we Włoszech.

Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja.