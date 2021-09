Były car wygrywa w Strasburgu spór o majątek z Bułgarią

Były car Bułgarii Symeon Sakskoburggotski wygrał we wtorek w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu spór majątkowy z państwem bułgarskim. Zgodnie z ogłoszonym we wtorek orzeczeniem bułgarski parlament powinien znieść nałożone 12 lat temu moratorium na komercyjne użytkowanie lasów w górach Riła na południu tego kraju.

Według ETPC naruszone zostało również prawo byłego cara i jego siostry do sprawiedliwego procesu w kraju. Decyzję o moratorium na użytkowanie lasów przyjął parlament i Symeon oraz jego siostra nie mogli zaskarżyć jej przed sądem.

Bułgarski parlament wezwany do zniesienia moratorium

Jednocześnie Trybunał dał Bułgarii i rodzinie byłego cara sześć miesięcy na porozumienie się w sprawie regulowania sporów finansowych. Zgodnie z ogłoszonym we wtorek orzeczeniem bułgarski parlament powinien znieść nałożone 12 lat temu moratorium.

Były car odzyskuje bułgarskie majątki

Były car i jego siostra odzyskali majątki po swym ojcu carze Borysie III w 1998 roku, kiedy bułgarski Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją ustawę z 1946 roku o nacjonalizacji majątków rodziny carskiej. Trybunał wydał ogólne orzeczenie, a majątki Sakskoburggotski odzyskiwał na mocy oddzielnych wyroków sądowych, które w większości zapadały w latach 2001-2005, kiedy był on premierem.

Spór o majątek z Bułgarią

Legalność restytucji majątku rodziny carskiej zakwestionowano w 2009 roku, kiedy wyszło na jaw, że w jednym akcie prawnym popełniono błąd i Sakskoburggotskiemu zwrócono 450 ha lasów, nienależących do jego rodziny.

Według obrońców Sakskoburggotskiego twierdzenie, że majątki nie należą do rodziny carskiej, jest absurdalne. Gdyby należały do państwa, nie zostałyby znacjonalizowane w 1946 roku. Jako argument obrońcy byłego cara przytaczają fakt, że dwie oficjalne rezydencje carskie, pałace w Sofii i Ewksinogradzie pod Warną, nie były znacjonalizowane na mocy ustawy z 1946 roku, gdyż należały do państwa i były oficjalnymi rezydencjami głowy państwa.