Wybory prezydenckie w Brazylii rozstrzygnięte

Lula na wiecu wyborczym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EFE

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Według danych Najwyższego Trybunału Wyborczego (TSE) Lula zdobył niecałe 51,8 proc., a Bolsonaro - nieco ponad 48,2 proc. ważnych głosów. W liczbach bezwzględnych Lula zwyciężył przewagą około 4,4 mln głosów.

Będzie to jego czwarta kadencja na stanowisku szefa państwa.

- Chcę podziękować narodowi brazylijskiemu za hojność, którą obdarzał mnie przez tak długi czas – powiedział lewicowy polityk w Sao Paulo, w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu wyników.

Lula powtórzył swoje zapewnienie, że Brazylia nie będzie "niczyim podwórkiem". Komentatorzy oceniają to jako aluzję do rosnących wpływów USA w Ameryce Łacińskiej i napiętych relacji pomiędzy Lulą a amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.

W przemówieniu brazylijski przywódca krytykował też swojego rywala, któremu zarzucił kłamstwa. Na scenie razem z Lulą wystąpił wiceprezydent Geraldo Alckmin, który ocenił, że Lula "po raz drugi uratował brazylijską demokrację".

Gratulacje złożyli Luli przywódcy Meksyku, Urugwaju i kilku innych państw Ameryki Łacińskiej, a także amerykański senator Bernie Sanders.

Brazylijscy komentatorzy podkreślają, że Lula jako pierwszy polityk w najnowszej historii kraju wygrał w drugiej turze po zajęciu drugiego miejsca w pierwszej. Jego wygrana oznacza, że zostanie prezydentem Brazylii po raz czwarty, co również jest rekordem.

Luiz Inacio Lula da Silva zapewnił sobie zwycięstwo w niedzielę w drugiej turze wyborów prezydenckich Źródło zdjęcia: EFE

Flavio Bolsonaro nie uznał swojej porażki i zapowiedział złożenie do władz wyborczych wniosku o unieważnienie wyniku. Skrytykował przy tym decyzję sędziego Sądu Najwyższego, który w czasie wyborów zarządził przedłużenie głosowania o dwie godziny.

- Nie można uznać wyników tych wyborów. (...) To, co się dziś wydarzyło, nie było normalne i nie jest możliwe do zaakceptowania - powiedział senator, który jest ideologicznym sojusznikiem Trumpa.

Odniósł się w ten sposób do decyzji sędziego Cristiano Zanina o wydłużeniu głosowania. Została ona ogłoszona tuż przed planowanym zamknięciem lokali wyborczych i wywołała zamieszanie w komisjach. W efekcie niektóre lokale zostały zamknięte o pierwotnie wyznaczonej porze, a inne pracowały dłużej.

Luiz Inacio Lula da Silva zapewnił sobie w niedzielę zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich Źródło zdjęcia: EFE

O przedłużenie głosowania apelowały w niedzielę sztaby obu kandydatów. Ekipa Luli motywowała to opóźnieniami w działaniu transportu publicznego w wielu miastach. Natomiast sztab Bolsonaro chciał wydłużenia pracy lokali wyborczych tylko na niektórych obszarach i uzasadniał to ulewnymi deszczami.

Wybory prezydenckie w Brazylii

Wybory w Brazylii uznawane są za jedne z najważniejszych na świecie w tym roku i kluczowe dla politycznej mapy regionu. Obaj kandydaci prezentowali bardzo odmienną wizję polityki gospodarczej, społecznej i zagranicznej.

Lula proponował utrzymanie obecnej polityki państwa, w tym systemu zapomóg społecznych i wielostronnej współpracy międzynarodowej. Bolsonaro zapowiadał twardą walkę z przestępczością, obniżanie podatków, cięcia budżetowe i reformy probiznesowe. Chciał też uwolnić z aresztu domowego swojego ojca, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na 27 lat pozbawienia wolności za próbę puczu.

Flavio Bolsonaro i Luiz Inacio Lula da Silva w czasie debaty prezydenckiej Źródło zdjęcia: Andre Coelho/PAP/EPA

W pierwszej turze Bolsonaro otrzymał 47 procent, a Lula 45 procent głosów. Około 21 procent wyborców, czyli 33 miliony osób, nie zagłosowało, co, zdaniem komentatorów, odzwierciedlało głęboką polaryzację polityczną kraju.

Uprawnionych do głosowania było ponad 158 milionów obywateli, w tym prawie milion Brazylijczyków przebywających za granicą.

Ekspertka: będziemy musieli studiować te wybory w Brazylii

Wyniki wyborów w Brazylii skomentowała brazylijska politolożka Ana Tereza Duarte, która pracuje na uniwersytecie Facultade Central do Recife. - Jestem w szoku. Myślę, że w przyszłości jako politolodzy będziemy musieli studiować te wybory - oceniła.

Duarte zauważyła, że Luli udało się w krótkim czasie zmobilizować wielu wyborców, którzy nie głosowali w pierwszej turze. Podkreśliła, że zwykle odsetek absencji jest wyższy w drugiej turze, a tym razem było odwrotnie.

Według politolożki sukces Luli wynikał z sumy kilka czynników. - Myślę, że wiece na ulicach i agitacja w sieciach społecznościowych były zaskakująco skuteczne. To złożyło się z osobowością Luli, który jest charyzmatycznym liderem - powiedziała.

Jej zdaniem nieuznanie porażki przez Bolsonaro było do przewidzenia. Przypomniała, że w 2022 roku zwolennicy byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, ojca Flavia, kwestionowali wyniki wyborów, w których przegrał on z Lulą mniejszą różnicą głosów.

Nie wykluczyła przy tym, że w kraju może dojść do zamieszek, takich jak po wyborach z 2022 roku, gdy niezadowoleni z wyniku wyborów zwolennicy Bolsonaro przypuścili szturm na budynki rządowe w Brasilii. - Tylko czas pokaże. Wszystko jest możliwe. Trzeba się przyglądać, jak będą się zachowywać oni (politycy z obozu Bolsonaro) i ich zwolennicy - oceniła.