Kandydat na radnego chciał wysadzić Sąd Najwyższy. Bomba wybuchła wcześniej

Sędzia brazylijskiego Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes powiedział w czwartek, że człowiek, który w środę próbował przedostać się do siedziby Sądu Najwyższego, miał zamiar wysadzić budynek w powietrze. Policja ustaliła, że zamachowcem był Francisco Wanderley Luiz, który bezskutecznie kandydował wcześniej na radnego z ramienia prawicowej Partii Liberalnej, do której należy również były prezydent Jair Bolsonaro.

Wicegubernatorka Dystryktu Federalnego Celina Leao powiedziała na konferencji prasowej, że zamachowiec próbował wejść do siedziby Sądu Najwyższego, ale to mu się nie udało, a niesiony przez niego ładunek eksplodował przy bramie, zabijając go. Chwilę wcześniej doszło do wybuchu w jednym z zaparkowanych w pobliżu samochodów.