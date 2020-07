Skok w dorosłość. 24 metry w dół ze Starego Mostu

W niedzielę śmiałkowie skakali do wody z 24-metrowego mostu w bośniackim mieście Mostar. Konkurs ma bardzo długą tradycję. Co roku ściągały na niego tłumy. Tym razem tak hucznej oprawy nie było, ale śmiałkowie stanęli na szczycie potężnego łuku i jak zawsze skakali do Neretwy.