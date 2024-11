Prezydent Boliwii Luis Arce oskarżył zwolenników byłego prezydenta Evo Moralesa o to, że stoją za zbrojnym przejęciem jednostek wojskowych i przetrzymywaniem żołnierzy jako zakładników.

Boliwijska telewizja pokazała zdjęcia przedstawiające rząd żołnierzy z rękoma za plecami, otoczonych przez członków grupy zbrojnej. Źródło w ministerstwie obrony przekazało agencji AFP, że przetrzymywanych jest łącznie około 20 osób. Wojsko Boliwii wezwało osoby odpowiedzialne za przejęcie jednostek do "natychmiastowego i pokojowego" opuszczenia każdej z nich.

Głodówka Moralesa

Były prezydent Evo Morales na piątkowej konferencji prasowej wezwał napastników do dialogu z rządem. Nie biorąc odpowiedzialności za atak na placówki wojskowe, ogłosił rozpoczęcie protestu głodowego do czasu rozpoczęcia rozmów między stronami. Zaapelował także do swoich zwolenników, którzy od 19 dni masowo protestują i blokują główne drogi w wielu częściach kraju, aby znieśli blokady.