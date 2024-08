Bolesna wymiana Niemiec. "Nikomu nie przyszło to łatwo"

W czwartek wieczorem na lotnisku Kolonia-Bonn wylądował samolot z więźniami, uwolnionymi w ramach wymiany między Rosją a krajami Zachodu. Na przybyłych czekał kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Wymiana była dla Berlina wyjątkowo bolesna, ponieważ to z ich więzienia wyszedł rosyjski zabójca Wadim Krasikow.

Kanclerz Olaf Scholz poinformował na lotnisku, że na pokładzie samolotu, lecącego z Turcji do Niemiec , znajduje się 16 osób. Przyznał też, że uwolnienie więźniów politycznych z Rosji poprzedziły miesiące poufnych rozmów.

Scholz odniósł się w swoim oświadczeniu do uwolnienia skazanego w Niemczech byłego agenta FSB Wadima Krasikowa , który w 2021 roku został skazany na dożywocie za zabójstwo czeczeńsko-gruzińskiego dysydenta w berlińskim Tiergarten na zlecenie rosyjskich władz. Decyzja o uwolnieniu Krasikowa spotkała się z ostrą krytyką niemieckich mediów.

Samolot przewożący wymienionego niemieckiego więźnia przybywa do Bonn

"FAZ": rozczarowanie decyzją

Największa wymiana więźniów od czasów zimnej wojny

Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Wymianą objęte zostały osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.