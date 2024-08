Biden: to jest prawdziwy dylemat dla Putina

- Rozmawiam na ten temat z moimi współpracownikami regularnie, prawdopodobnie co cztery lub pięć godzin przez ostatnie sześć lub osiem dni. To stwarza prawdziwy dylemat dla Putina. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, stałym kontakcie z Ukraińcami - powiedział prezydent USA Joe Biden , odpowiadając na pytania dziennikarzy o ukraińską ofensywę.

Był to pierwszy komentarz prezydenta USA w tej sprawie. Przedstawiciele administracji dotąd z rezerwą odnosili się do sytuacji, ograniczając się do twierdzenia, że decyzja na temat operacji wojskowych Ukraińców należy do Ukrainy, a USA nie były uprzedzane o operacji w obwodzie kurskim.