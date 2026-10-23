Biały Dom: Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach
Biały Dom przekazał w opublikowanym w piątek komunikacie, że Ukraina i Rosja "zgodziły się na tymczasowe wstrzymanie wszelkich działań wojskowych w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz przygotować ewakuację ludności cywilnej wyznaczonym bezpiecznym korytarzem".
To lokalne zawieszenie broni ma wejść w życie 29 października.
"Sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. To miasto położone na linii frontu, znajdujące się na skraju katastrofy. Pozostali tam mieszkańcy to głównie osoby starsze, które pilnie potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody" - powiedziała cytowana w komunikacie pierwsza dama Melania Trump.
"Ludzie w Ołeszkach mają ograniczony dostęp do energii elektrycznej, żyją wśród zaminowanych dróg i nieustannie zmagają się z atakami wojskowymi. Było oczywiste, że bez mojej interwencji dostarczenie pomocy humanitarnej do miasta oraz ewakuacja osób starszych byłyby niemożliwe" - dodała.