Świat Biały Dom: Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach Oprac. Justyna Sochacka |

Ołeszki w obwodzie chersońskim (wideo z 24 września 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

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Biały Dom przekazał w opublikowanym w piątek komunikacie, że Ukraina i Rosja "zgodziły się na tymczasowe wstrzymanie wszelkich działań wojskowych w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz przygotować ewakuację ludności cywilnej wyznaczonym bezpiecznym korytarzem".

To lokalne zawieszenie broni ma wejść w życie 29 października.

"Sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. To miasto położone na linii frontu, znajdujące się na skraju katastrofy. Pozostali tam mieszkańcy to głównie osoby starsze, które pilnie potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody" - powiedziała cytowana w komunikacie pierwsza dama Melania Trump.

"Ludzie w Ołeszkach mają ograniczony dostęp do energii elektrycznej, żyją wśród zaminowanych dróg i nieustannie zmagają się z atakami wojskowymi. Było oczywiste, że bez mojej interwencji dostarczenie pomocy humanitarnej do miasta oraz ewakuacja osób starszych byłyby niemożliwe" - dodała.