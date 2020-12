Między innymi jego podpis rozpoczął demontaż ZSRR. Zmarł Wiaczasłau Kiebicz

"Moje najlepsze wspomnienie dotyczy tego, jak, dzięki Bogu, przestałem być głową państwa" - mówił Kiebicz w wywiadzie dla TUT.BY w 2014 roku. "Bycie szefem to katorga. Oznacza to, że nie masz wolnego czasu, żadnych hobby i pracujesz codziennie od rana do późnej nocy" - twierdził. "Kiedy wspominam swoje życie, chciałbym się cofnąć do trzech okresów. Po pierwsze, kiedy byłem studentem (Kiebicz był absolwentem Białoruskiego Instytutu Politechnicznego). To był najbardziej zabawny czas. Po drugie, do zakładu (fabryki obrabiarek w Mińsku), ponieważ byłem tam gospodarzem i widziałem efekty swojej pracy. Po trzecie, do Państwowej Komisji Planowania. Co dziwne, również tam widoczne były efekty pracy. Zdobyłem pieniądze, można było zbudować fabrykę. Ale Państwowej Komisji Planowania już nie ma, czasy studenckie minęły bezpowrotnie, a do fabryki mnie nie przyjmą z uwagi na wiek" - dowodził.