Dziennikarki skazane na kolonię karną. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok

Wyrok dwóch lat kolonii karnej dla dziennikarek telewizji Biełsat Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej został podtrzymany przez sąd apelacyjny w Mińsku. Reporterki zostały skazane za prowadzenie relacji z rozpędzenia protestu w białoruskiej stolicy w listopadzie 2020 roku.

Dziennikarki Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa nie uczestniczyły w rozprawie. Adwokaci złożyli wniosek, by brały w niej udział za pośrednictwem łącza wideo, ale sędzia na to nie zezwoliła. 18 lutego sąd pierwszej instancji uznał obie dziennikarki za winne organizowania działań naruszających porządek publiczny. Według oskarżenia, dziennikarki "kierowały protestem" i doprowadziły do paraliżu komunikacji publicznej.

Na rozprawie był obecny między innymi Siarhiej Zikracki, poprzedni obrońca Andrejewej, który został pozbawiony licencji adwokackiej. Przy wejściu do sali umieszczono metalową bramkę i wszystkich dokładnie sprawdzano – podało Radio Swaboda.

Reporterki zostały zatrzymane 15 listopada 2020 roku, gdy relacjonowały akcję pamięci Ramana Bandarenki – aktywisty pobitego na śmierć przez "nieznanych sprawców" na mińskim podwórku, zwanym Placem Przemian. Obrońcy praw człowieka uznali obie dziennikarki za więźniów politycznych, żądając ich natychmiastowego zwolnienia.

Dziennikarki Biełsatu, Kaciaryna Andrejewa (Bachwaława) i Daria Czulcowa skazane na dwa lata kolonii karnej Biełsat TV

Sąd utrzymał wyrok

Składając wniosek apelacyjny adwokaci podkreślali, że nie dowiedziono faktu, by działania dziennikarek doprowadziły do utrudnień w transporcie, ani wysokości strat, jakie pociągnęło to za sobą dla mińskiego przedsiębiorstwa transportowego.

Wskazywali również, że nie dowiedziono, by skazane aktywnie uczestniczyły w działaniach poważnie naruszających porządek publiczny, a ich komentarze w eterze nie były wezwaniem do udziału w proteście, tylko relacją z tego, co się dzieje. Ponadto według adwokatów rewizje w domach dziennikarek odbyły się z naruszeniem prawa.

Dziennikarki Biełsatu, Kaciaryna Andrejewa (Bachwaława) i Daria Czulcowa skazane na dwa lata kolonii karnej Biełsat TV

Prokurator oświadczył natomiast, że wina dziennikarek została dowiedziona, a część drogi, gdzie się znajdowały, była zablokowana. Twierdzenia obrońców, że nie dowiedziono winy, uznał za nieuzasadnione, gdyż według niego dziennikarki same potwierdziły, iż znajdowały się w tym miejscu. Zdaniem prokuratora w ogóle nie miały one prawa nagrywać wydarzeń, gdyż białoruskie MSZ nie wydało im odpowiednich zaświadczeń.

Sędzia przychyliła się do opinii prokuratora.

Miejsce, gdzie został pobity Raman Bandarenka TUT.by

Autor:ft\mtom

Źródło: PAP