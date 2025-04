Książka Anne Applebaum zakazana na Białorusi

Premier z szefami MON i MSWiA na granicy z Białorusią. "Osiągnęliśmy 98 procent skuteczności zatrzymań" Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN

Książka "Za żelazną kurtyną" Anne Applebaum znalazła się na liście książek zakazanych na Białorusi. Do liczącej już ponad półtora tysiąca stron listy białoruskie władze właśnie dodały kolejne 92 publikacje.

Kluczowe fakty Książka Anne Applebaum "Za żelazną kurtyną" znalazła się na liście książek zakazanych na Białorusi.

To kolejna książka Applebaum, której zakazały władze w Mińsku.

Na białoruską listę książek zakazanych dodano łącznie 92 nowe pozycje.

We wtorek niezależny portal Euroradio.fm poinformował, że białoruskie Ministerstwo Informacji rozszerzyło listę zakazanych książek o 92 pozycje, które mogą wywołać potencjalnie szkodę interesom narodowym. Wśród nich znalazło się m.in. "Za żelazną kurtyną" autorstwa Anne Applebaum, amerykańskiej dziennikarki i historyczki, prywatnie żony ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. To nie jest pierwsza książka autorki, która znalazła się na białoruskiej liście. Wcześniej pojawiła się na niej książka "Gułag".

Szef polskiego MSZ skomentował tę informację odpowiadając na wpis białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej w serwisie X. "Gratuluję, Anno Applebaum", napisał.

Książki zakazane na Białorusi

Wśród 92 książek uznanych teraz za niebezpieczne dla białoruskich czytelników znalazła się też powieść "Atlas chmur" Davida Mitchella, która w 2012 roku została zekranizowana przez Toma Tykwera, Lanę Wachowski i Lilly Wachowski. Na liście znalazła się także autobiograficzna powieść "Pożegnanie z Berlinem" Christophera Isherwooda wydana w 1939 roku. Książka ta była inspiracją do powstania filmu w reżyserii Boba Fosse'a "Kabaret" z Lizą Minnelli w roli głównej. Jako powód zakazu podano pojawienie się wątków LGBTQ+.

Na liście znalazły się również m.in. "Przekleństwa niewinności" Jeffreya Eugenidesa, na podstawie których powstał film w reżyserii Sofii Coppoli, "Mój Giovanni" Jamesa Baldwina, "Samotny mężczyzna" Christophera Isherwooda, "Dom na krańcu świata" Michaela Cunninghama, "Złodziejka" i "Muskając aksamit" Sarah Waters oraz "Mam do pana kilka pytań" Rebekki Makkai. Zakazana została też książka "It's Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex, and Sexual Health" ("To zupełnie normalne: zmiana ciała, dorastanie, seks i zdrowie seksualne") Robie H. Harris.

Lista "materiałów ekstremistycznych" prowadzona przez Ministerstwo Informacji powstała w 2008 roku. Kolejne pozycje, w tym media niezależne, konta społecznościowe o tematyce społeczno-politycznej oraz tytuły książek, trafiają na nią na podstawie decyzji sądów. Obecnie lista ma już 1578 stron.

