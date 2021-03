Szefowa Związku Polaków na Białorusi skazana na 15 dni aresztu

Wcześniej portal napisał, że Borys była sądzona w areszcie. "Jak dowiedzieliśmy się, władze białoruskie postanowiły sądzić prezes Związku Polaków na Białorusi prosto w areszcie, w którym przebywa od wczorajszego dnia. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że do aresztu udał się już wyznaczony do prowadzenia procesu Andżeliki Borys sędzia. Tzw. sądy wyjazdowe w aresztach są szeroko praktykowane na Białorusi w stosunku do działaczy opozycji. Odbywają się bez publiczności, a do sądzonego dopuszczany jest jedynie adwokat" - poinformował, dodając, że "prezes Związku Polaków na Białorusi była oskarżana o nielegalne zorganizowanie tradycyjnego dorocznego jarmarku rękodzieła "Grodzieńskie Kaziuki 2021".