Ambasador Francji w Mińsku "głośno mówił o łamaniu praw człowieka". Został wydalony z Białorusi

Rzecznik francuskiej ambasady w Mińsku, cytowany przez agencję AFP, poinformował, że ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi zażądało, by ambasador Francji wyjechał przed 18 października. Dodał, że dyplomata opuścił już Białoruś, żegnając się wcześniej z personelem placówki.

"Głośno mówił o łamaniu praw człowieka"

"To kolejny dyplomata z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został zmuszony przez reżim do opuszczenia Mińska" - skomentował w mediach społecznościowych Franak Wiaczorka, doradca do spraw międzynarodowych liderki demokratycznej opozycji na Białorusi Swiatłany Cichanouskiej.