Świat Białoruś wypuszcza kolejnych więźniów. Wśród nich 10 kobiet Oprac. Justyna Sochacka |

Poczobut o spotkaniu z Coale'em. "Rozmawialiśmy o sytuacji więźniów politycznych" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ALEXANDER KAZAKOV/EPA/PAP

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Biuro Łukaszenki poinformowało, że 13 osób było skazanych za popełnienie "przestępstw o charakterze ekstremistycznym", a wśród ułaskawionych, których nazwisk nie podano, jest 10 kobiet. Dodano, że skazani zostali ułaskawieni po złożeniu próśb o łaskę i wyrażeniu skruchy.

Rozmowy USA z Białorusią

W ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Coale, spotkał się z Łukaszenką w Mińsku. Stany Zjednoczone od ponad roku prowadzą rozmowy z władzami Białorusi na temat uwolnienia setek więźniów, w tym działaczy opozycyjnych, aktywistów i dziennikarzy, w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji.

Władze Białorusi od 2024 roku sukcesywnie wypuszczają ułaskawionych więźniów politycznych, w zamian za co otrzymują od USA zwolnienie z niektórych sankcji gospodarczych. 28 kwietnia na wolność wyszedł między innymi polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut.

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Na Białorusi nadal przebywają setki więźniów politycznych. Według wyliczeń organizacji praw człowieka Wiasna obecnie jest ich ponad 800.