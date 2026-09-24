Białoruś wypuszcza kolejnych więźniów. Wśród nich 10 kobiet
Biuro Łukaszenki poinformowało, że 13 osób było skazanych za popełnienie "przestępstw o charakterze ekstremistycznym", a wśród ułaskawionych, których nazwisk nie podano, jest 10 kobiet. Dodano, że skazani zostali ułaskawieni po złożeniu próśb o łaskę i wyrażeniu skruchy.
Rozmowy USA z Białorusią
W ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Coale, spotkał się z Łukaszenką w Mińsku. Stany Zjednoczone od ponad roku prowadzą rozmowy z władzami Białorusi na temat uwolnienia setek więźniów, w tym działaczy opozycyjnych, aktywistów i dziennikarzy, w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji.
Władze Białorusi od 2024 roku sukcesywnie wypuszczają ułaskawionych więźniów politycznych, w zamian za co otrzymują od USA zwolnienie z niektórych sankcji gospodarczych. 28 kwietnia na wolność wyszedł między innymi polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut.
Na Białorusi nadal przebywają setki więźniów politycznych. Według wyliczeń organizacji praw człowieka Wiasna obecnie jest ich ponad 800.