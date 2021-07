Łukaszenka jest gotowy do rozmieszczenia wojsk rosyjskich na Białorusi

Prezydent Białorusi oświadczył, że jest gotów do rozmieszczenia wojsk rosyjskich w kraju, jeśli będzie tego wymagać bezpieczeństwo Państwa Związkowego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że na ten moment białoruski przywódca nie zwracał się do Moskwy z taką prośbą.

- Jeżeli będzie to potrzebne dla bezpieczeństwa Państwa Związkowego, które budujemy, dla bezpieczeństwa Białorusi i Rosji, wszystkie siły zbrojne, ze wszystkimi rodzajami broni, zostaną tutaj natychmiast rozmieszczone. Teraz jednak nie ma takiej potrzeby, mamy dość silne, spójne, zwarte siły zbrojne - mówił Alaksandr Łukaszenka w czasie piątkowego spotkania z przedstawicielami władz lokalnych.

Prezydent Białorusi zapewnił, że w "odpowiednim momencie, w krótkim czasie, kraj może zmobilizować 500 tysięcy ludzi". - Jeśli to nie wystarczy, zostaną tu sprowadzone wszystkie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej - stwierdził.

Rozmowy o utworzeniu bazy lotniczej i protesty w Mińsku

We wrześniu 2015 roku Władimir Putin zlecił urzędnikom ministerstwa obrony i MSZ, by podjęli negocjacje z władzami Białorusi w sprawie utworzenia w tym kraju bazy lotniczej. W Mińsku doszło do protestów, a Alaksandr Łukaszenka odmówił wówczas Rosjanom.