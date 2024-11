Swoją rozmowę z rosyjskim dezerterem brytyjska stacja przeprowadziła poza Rosją . Przedstawia go jako Antona, jednak zastrzega, że dla jego bezpieczeństwa imię zostało zmienione. Nie pokazuje też jego twarzy. Były oficer miał okazać dziennikarzom dokumenty potwierdzające gdzie służył i jaki miał stopień wojskowy. Jak pisze publiczny nadawca, choć nie jest w stanie zweryfikować wszystkich opisanych przez Antona zdarzeń, pokrywają się one z oświadczeniami strony rosyjskiej z tamtego czasu.

Gotowi na atak

Jak twierdzi były oficer, w bazie obowiązywał stan gotowości bojowej, a jego oddział został w niej zamknięty. - Wszystko, co mieliśmy, to tylko rosyjska telewizja państwowa, (..) tak naprawdę nie wiedziałem, co to wszystko znaczy. Automatycznie wykonywałem swoje obowiązki - mówi BBC. - Nie walczyliśmy na wojnie, po prostu pilnowaliśmy broni jądrowej.