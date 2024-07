Co najmniej 13 osób zginęło w czwartkowych starciach między policją a protestującymi w Bangladeszu studentami. Setki osób zostały też ranne po tym, jak manifestanci zostali potraktowani gazem łzawiącym i gumowymi kulami. Demonstranci nie chcą kwotowego systemu naboru na rządowe posady, który utrudniłby studentom i tak niełatwą już walkę o pracę w administracji publicznej. Twierdzą oni, że to dyskryminacja.

Na początku lipca Sąd Najwyższy w Bangladeszu polecił rządowi przywrócić zasadę obsadzania ponad połowy rządowych posad różnymi kategoriami ludności, np. 30 proc. przypadłoby potomkom bojowników o niepodległość od Pakistanu z 1971 r. Wzbudziło to oburzenie studentów, którzy nie chcą wprowadzenia kwotowego systemu naboru do administracji publicznej. Uważają to za dyskryminację. Według nich należy utrzymać jedynie rezerwację 6 proc. posad dla mniejszości etnicznych oraz osób niepełnosprawnych, a resztę obsadzać zgodnie z kompetencjami. System rezerwacji posad obowiązywał w Bangladeszu już wcześniej, ale został zniesiony w 2018 roku po tygodniach manifestacji.