Problem dla branży odzieżowej po pożarze na lotnisku

Pożar na w części cargo lotniska im. Hazrata Shahjalala w stolicy Bangladeszu, Dhace Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Lotnisko im. Hazrata Shahjalala zostało sparaliżowane w wyniku pożaru, jaki wybuchł w sobotę w części towarowej. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 37 jednostek straży pożarnej. Do walki z ogniem przyłączyły się także wojska lądowe, marynarka wojenna i siły powietrzne.

Bangladesz, Dhaka lotnisko Źródło: Reuters

Wieczorem w sobotę lokalne władze poinformowały, że pożar został całkowicie opanowany. "Zostaną podjęte kroki w celu ustalenia źródła pożaru i wdrożenia działań zapobiegających podobnym incydentom w przyszłości" - zapowiedziało ministerstwo lotnictwa cywilnego i turystyki.

Pożar strawił magazyny, w których przechowywano importowane surowce, gotową do eksportu odzież i próbki produktów - wszystko to niezbędne dla branży odzieżowej Bangladeszu.

Bangladesz, Dhaka lotnisko Źródło: Reuters

"Poważne szkody dla eksportu"

- Ten incydent spowodował poważne szkody dla eksportu, zwłaszcza w sektorze odzieżowym - powiedział Inamul Haq Khan, starszy wiceprezes Bangladeskiego Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Odzieży (BGMEA).

- Zniszczono towary o wysokiej wartości i pilne przesyłki lotnicze, w tym odzież przygotowaną do wysyłki, surowce do produkcji i, co najważniejsze, próbki produktów - dodał.

Ostrzegł, że utrata próbek może zagrozić przyszłej działalności. - Próbki te są niezbędne do pozyskania nowych nabywców i zwiększenia zamówień. Ich utrata oznacza, że nasi członkowie mogą stracić możliwości - powiedział.

"Skutki finansowe są znaczące"

BGMEA rozpoczęło zbieranie informacji od poszkodowanych eksporterów w celu określenia zakresu strat. - Poprosiliśmy wszystkich członków o przesłanie szczegółowych wykazów uszkodzonych towarów i uruchomiliśmy portal internetowy, aby przyspieszyć gromadzenie danych - opisał Khan.

- Każdego dnia około 200-250 fabryk wysyła swoje produkty transportem lotniczym - wskazał Khan. - Biorąc pod uwagę tę skalę, skutki finansowe są znaczące - podkreślił.

Bangladesz jest drugim co do wielkości eksporterem odzieży na świecie po Chinach. Sektor ten, który zaopatruje największych światowych detalistów, takich jak Walmart, H&M i Gap, zatrudnia około 4 miliony pracowników i generuje około 40 miliardów dolarów rocznie - ponad jedną dziesiątą PKB kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD