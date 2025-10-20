Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Problem dla branży odzieżowej po pożarze na lotnisku

Bangladesz, Dhaka lotnisko
Pożar na w części cargo lotniska im. Hazrata Shahjalala w stolicy Bangladeszu, Dhace
Źródło: Reuters
Straty i skutki dla handlu mogą sięgać milionów dolarów - poinformowali w niedzielę liderzy branży po pożarze na lotnisku w Dhace. Bangladesz to drugi eksporter odzieży na świecie.

Lotnisko im. Hazrata Shahjalala zostało sparaliżowane w wyniku pożaru, jaki wybuchł w sobotę w części towarowej. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 37 jednostek straży pożarnej. Do walki z ogniem przyłączyły się także wojska lądowe, marynarka wojenna i siły powietrzne.

Bangladesz, Dhaka lotnisko
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Źródło: Reuters

Wieczorem w sobotę lokalne władze poinformowały, że pożar został całkowicie opanowany. "Zostaną podjęte kroki w celu ustalenia źródła pożaru i wdrożenia działań zapobiegających podobnym incydentom w przyszłości" - zapowiedziało ministerstwo lotnictwa cywilnego i turystyki.

Pożar strawił magazyny, w których przechowywano importowane surowce, gotową do eksportu odzież i próbki produktów - wszystko to niezbędne dla branży odzieżowej Bangladeszu.

Bangladesz, Dhaka lotnisko
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Źródło: Reuters

"Poważne szkody dla eksportu"

- Ten incydent spowodował poważne szkody dla eksportu, zwłaszcza w sektorze odzieżowym - powiedział Inamul Haq Khan, starszy wiceprezes Bangladeskiego Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Odzieży (BGMEA).

- Zniszczono towary o wysokiej wartości i pilne przesyłki lotnicze, w tym odzież przygotowaną do wysyłki, surowce do produkcji i, co najważniejsze, próbki produktów - dodał.

Ostrzegł, że utrata próbek może zagrozić przyszłej działalności. - Próbki te są niezbędne do pozyskania nowych nabywców i zwiększenia zamówień. Ich utrata oznacza, że nasi członkowie mogą stracić możliwości - powiedział.

Potężny pożar lotniska ugaszony. Straty mogą przekroczyć miliard dolarów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Potężny pożar lotniska ugaszony. Straty mogą przekroczyć miliard dolarów

BIZNES

"Skutki finansowe są znaczące"

BGMEA rozpoczęło zbieranie informacji od poszkodowanych eksporterów w celu określenia zakresu strat. - Poprosiliśmy wszystkich członków o przesłanie szczegółowych wykazów uszkodzonych towarów i uruchomiliśmy portal internetowy, aby przyspieszyć gromadzenie danych - opisał Khan.

- Każdego dnia około 200-250 fabryk wysyła swoje produkty transportem lotniczym - wskazał Khan. - Biorąc pod uwagę tę skalę, skutki finansowe są znaczące - podkreślił.

Bangladesz jest drugim co do wielkości eksporterem odzieży na świecie po Chinach. Sektor ten, który zaopatruje największych światowych detalistów, takich jak Walmart, H&M i Gap, zatrudnia około 4 miliony pracowników i generuje około 40 miliardów dolarów rocznie - ponad jedną dziesiątą PKB kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Bangladeszlotnisko
Czytaj także:
Napad na Luwr
Zuchwały napad na Luwr. Co wiemy
Świat
imageTitle
Został najlepiej zarabiającym koszykarzem w historii NBA
EUROSPORT
fabryka VW poznan - Magda Wygralak shutterstock_2127624119
Gigant rozbuduje fabrykę w Polsce
BIZNES
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
METEO
imageTitle
Przełamanie po 512 dniach. Milan wraca na szczyt
EUROSPORT
Zakup mieszkania
Wstrzymują się z zakupem mieszkania. Eksperci znają przyczynę
BIZNES
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka
WARSZAWA
Shiori Kuwahara
Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki
Kultura i styl
Michał Krupa
"Michał podjął w życiu tylko jedną złą decyzję, wsiadł do tego auta"
Klaudia Ziółkowska
policja portugalia - PixelBiss shutterstock_2408223801
Policja przejęła "jeden z największych ładunków w historii"
Świat
Wizualizacja pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego od Towarowej
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana
Piotr Bakalarski
Mgła, jesień, zamglenia
Gęsta mgła. Uważajmy na drogach
METEO
Brytyjscy żołnierze
Brytyjscy żołnierze dostaną nowe uprawnienia
Świat
imageTitle
Koniec 12-letniej dyskwalifikacji. Po rodzinnej tragedii zmienił plany
EUROSPORT
Hamas
Trump o Hamasie: byli dość niesforni
Świat
PODCAST SUPERWIZJER klauzinski sebastian i jakub stachowiak
Dziennikarze "Superwizjera" z nagrodą
Polska
Donald Trump
Media: Trump próbował zakrzyczeć Zełenskiego. Prezydent USA reaguje
Świat
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Włamanie do Luwru, walki w Strefie Gazy, Nawrocki o "alternatywie dla małżeństwa"
WARTO WIEDZIEĆ
Samolot zjechał z pasa startowego i wpadł do morza
Samolot zjechał z pasa i wpadł do morza. Są ofiary śmiertelne
Świat
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
METEO
imageTitle
Real długo bił głową w mur. Uratował go Mbappe
EUROSPORT
Wrocław. Na Cmentarzu Osobowickim kursuje autonomiczny minibus
Po cmentarzu kursuje autonomiczny minibus
Maciej Mazur
imageTitle
Verstappen bezkonkurencyjny w USA. Lider rozczarował
EUROSPORT
Szkolenia prowadzone przez wojskowych w Gdyni
Samorządy i obywatele szykują się na "W"
Marzanna Zielińska
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
METEO
imageTitle
Chiński wirus zaatakował mistrza świata. "Jedno z najgorszych doświadczeń w życiu"
EUROSPORT
Fakty po faktach
"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
Polska
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
METEO
Katarzyna Kotula
"Projekt ostatniej szansy". Kotula: jestem gotowa iść do prezydenta
Polska
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica