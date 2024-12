Oburzenie po wymianie ławek przed dworcem. "Dyskryminacja", "bezlitosne i nieludzkie"

Pod koniec listopada stojące przed dworcem w miejscowości Dornbirn w zachodniej Austrii ławki zastąpiono nowymi. Informacja o wymianie w krótkim czasie obiegła lokalne i krajowe media. Głosy krytyków projektu były coraz liczniejsze. To "bezlitosna i nieludzka, wręcz sadystyczna koncepcja" - pisał o ławkach Robert Schneider, felietonista dziennika "Kronen Zeitung".

Ławki przypominają wyglądem te klasyczne. Tym, co je odróżnia, są przebiegające w poprzek siedzisk drewniane belki, przez które nie można się na nich położyć. Zdaniem władz takie rozwiązanie ma zapewnić podróżnym większe bezpieczeństwo. Osoby w kryzysie bezdomności postrzegają je jednak jako przejaw dyskryminacji.

Władze Dornbirn wydały oświadczenie

We wtorek władze Dornbirn wydały oświadczenie, w którym stwierdziły, że "miejsca siedzące na dworcach kolejowych i autobusowych są przeznaczone przede wszystkim dla pasażerów", a "opieka nad potrzebującymi jest w Austrii bardzo dobrze zorganizowana i nikt nie musi mieszkać ani spędzać nocy na ulicach". Nie zgadza się z tym Ferdinand Koller, dyrektor pobliskiej noclegowni. W jego ocenie takie ławki to "symbol odrzucenia". - Można to zinterpretować jako wyraz bezradności instytucji wobec problemu bezdomności - mówi Koller. - Mamy bardzo dobry system społeczny, mamy bardzo dobre instytucje społeczne i potrafimy sobie radzić z problemami społecznymi inaczej niż przez usuwanie bezdomnych z przestrzeni miejskich - dodaje.