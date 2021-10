Alexander Schallenberg zostanie zaprzysiężony na urząd kanclerza 

Alexander Schallenberg, dotychczasowy minister spraw zagranicznych, zostanie w poniedziałek zaprzysiężony na urząd kanclerza Austrii. Zastąpi on Sebastiana Kurza, który zrezygnował z funkcji szefa rządu z powodu podejrzeń o korupcję.

Wicekanclerz Werner Kogler (Zieloni) spotkał się w niedzielę z wyznaczonym na nowego szefa rządu Alexandrem Schallenbergiem (OeVP). Kogler wyraził zadowolenie z "otwarcia się nowego rozdziału we współpracy rządowej". Również w niedzielę odbyło się spotkanie kandydata na kanclerza z prezydentem Alexandrem Van der Bellenem - poinformował portal Vienna Online.

"Wielkie, ważne decyzje do podjęcia"

Kogler z zadowoleniem przyjął decyzję Sebastiana Kurza o rezygnacji z urzędu kanclerza. Jak stwierdził, do tej pory rząd wiele zrobił, "nierzadko w trudnych warunkach", a przed nim są kolejne "wielkie, ważne decyzje do podjęcia", gdyż chodzi o "przyszłość kraju, rzetelność, uczciwość". Pozytywnie ocenił niedzielne rozmowy z Van der Bellenem i Schallenbergiem.

Pochwalił również szefów partii opozycyjnych, którzy pokazali, że w trudnej sytuacji "ważniejsza była dla nich wspólnota ponad to, co ich dzieli". Podkreślił, że niezależny sąd będzie nadal badać sprawę korupcji aż do jej wyjaśnienia.