Premier Australii: to nie powinno się wydarzyć i przepraszam za to

Szef australijskiego rządu Scott Morrison skrytykował byłą minister przemysłu obronnego, a obecną minister obrony, za niepoważne traktowanie młodej kobiety, zatrudnionej w jej gabinecie. - To nie powinno się wydarzyć i przepraszam za to - oświadczył. Brittany Higgins twierdzi, że dwa lata temu została zgwałcona w gabinecie minister.

Agencja Associated Press podaje, że nieujawniony z nazwiska mężczyzna, którego oskarżyła Higgins, został zwolniony z pracy za naruszenie zasad bezpieczeństwa poprzez zaprowadzenie 24-letniej wówczas kobiety do gabinetu minister, spożywanie z nią tam alkoholu i pozostawienie jej w nim.

Premier przeprasza ofiarę i krytykuje współpracowniczkę

Do jej historii odniósł się we wtorek premier Scott Morrison. - To nie powinno się wydarzyć i przepraszam za to - powiedział dziennikarzom Morrison, który od 2018 kieruje australijskim rządem. Skrytykował też sprawującą obecnie urząd minister obrony Reynolds za niewłaściwe potraktowanie sprawy. Ta oświadczyła, że "głęboko, głęboko żałuje przeprowadzenia spotkania" w jej gabinecie. Reynolds przekonywała, że nie stawiała Higgins przed wyborem zachowania pracy lub zgłoszenia sprawy policji.