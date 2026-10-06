Świat Media: to tam zamachowiec chciał rozbić samolot Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Trasa przekierowanego samolotu linii flydubai Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABIR SULTAN

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Hamam al-Hammami, drugi pilot samolotu linii flydubai z Dubaju do Tel Awiwu, w zeszłym tygodniu zaatakował podczas lotu kapitana. Został obezwładniony przez pasażerów, a następnie aresztowany przez władze Arabii Saudyjskiej. W sprawie trwa obecnie śledztwo.

Najnowsze ustalenia śledczych wskazują, że celem niedoszłego zamachowca było lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie - podało we wtorek CNN, powołując się na dwa źródła w izraelskich służbach. To największe lotnisko w kraju, które w zeszłym roku obsłużyło ponad 19 milionów pasażerów.

Informatorzy stacji podkreślają przy tym, że śledztwo jest nadal w początkowej fazie. Niejasne są wciąż również motywy podejrzanego - dodało CNN.

Zwróciło przy tym uwagę, że Tel Awiw był planowanym portem docelowym samolotu. "Nie jest więc jasne, dlaczego al-Hammami zaatakował kapitana jeszcze w przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej" - pisze CNN. Jak podkreśla, po otrzymaniu sygnału o możliwym porwaniu Izrael zdążyć poderwać myśliwce, "co jest standardową procedurą w tego typu sytuacjach".

Pytania o procedury bezpieczeństwa

CNN wskazało również, że "nazwiska wszystkich pasażerów i członków załogi znajdowały się w rękach władz izraelskich jeszcze przed startem samolotu". Oman, którego obywatelem był napastnik, nie utrzymuje zaś z Izraelem stosunków dyplomatycznych. Stacja zwróciła się w związku z tym do ministerstwa transportu Izraela z pytaniem o możliwe zaniedbania w procedurach bezpieczeństwa.

"Wszyscy członkowie załogi lotniczej są zobowiązani do posiadania wizy wjazdowej, a fakt posiadania paszportu omańskiego powinien zostać odnotowany podczas odprawy" - odpowiedziało ministerstwo, cytowane przez CNN. W komunikacie zaznaczono jednak, że "procedury nie uwzględniają potencjalnego zagrożenia ze strony pilota".

W niedzielę CNN podało, że podejrzany prawdopodobnie działał w pojedynkę. Nie ma na ten moment informacji o jego powiązaniach z jakąkolwiek organizacją terrorystyczną, która przeszkoliłaby sprawcę, sfinansowała lub zorganizowała ten atak.