Atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Elektrownia cieplna wstrzymała pracę
Firma energetyczna DTEK poinformowała, że elektrownia cieplna w centralnej Ukrainie została poważnie uszkodzona w rosyjskim ataku i wstrzymała pracę. Nie podano nazwy zakładu.
W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie firma DTEK policzyła, że jej elektrownie cieplne były atakowane przez Rosję ponad 230 razy od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku.
Ataki dronów i rakiet
Siły Powietrzne Ukrainy napisały w komunikatorze Telegram, że we wtorek między godzinami 7 a 18.30 Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów typu Shahed, a obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić ponad 70 z nich. Po godz. 18.30 w przestrzeń powietrzną Ukrainy wleciało jeszcze ponad 20 dronów bojowych.
Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w dzielnicy Dnieprowskiej na podwórzu czteropiętrowego budynku mieszkalnego spadły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego.
We wtorek rano w rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Peczenichy na wschód od Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy zginęło dziesięć osób, a co najmniej osiem zostało rannych.