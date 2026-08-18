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Świat

Atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Elektrownia cieplna wstrzymała pracę

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Zniszczony budynek w Kramatorsku po rosyjskim ataku
Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
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Jedna z elektrowni cieplnych w środkowej Ukrainie musiała wstrzymać pracę po tym, jak w wyniku rosyjskiego ataku została poważnie uszkodzona. Rosja zaatakowała Ukrainę 76 dronami typu Shahed. Głównym celem ataku był obwód kijowski. W stolicy kraju po raz dziewiąty w ciągu doby ogłoszono alarm przeciwlotniczy, słychać było wybuchy - podały we wtorek lokalne władze.

Firma energetyczna DTEK poinformowała, że elektrownia cieplna w centralnej Ukrainie została poważnie uszkodzona w rosyjskim ataku i wstrzymała pracę. Nie podano nazwy zakładu.

W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie firma DTEK policzyła, że ​​jej elektrownie cieplne były atakowane przez Rosję ponad 230 razy od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku.

Ataki dronów i rakiet

Siły Powietrzne Ukrainy napisały w komunikatorze Telegram, że we wtorek między godzinami 7 a 18.30 Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów typu Shahed, a obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić ponad 70 z nich. Po godz. 18.30 w przestrzeń powietrzną Ukrainy wleciało jeszcze ponad 20 dronów bojowych.

Dron Shahed-136
Dron Shahed-136
Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz/PAP

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w dzielnicy Dnieprowskiej na podwórzu czteropiętrowego budynku mieszkalnego spadły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego.

AA/ABACA / Abaca Press / Forum
Zniszczony budynek w Kramatorsku po rosyjskim ataku 18 sierpnia 2026 roku

We wtorek rano w rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Peczenichy na wschód od Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy zginęło dziesięć osób, a co najmniej osiem zostało rannych.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaAtaki dronówDronyEnergetykaBezpieczeństwo energetyczne
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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