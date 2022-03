Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 33. dzień. W poniedziałek ma być nadal prowadzona ewakuacja cywilów z Mariupola. W obwodzie sumskim zostaną otworzone nowe korytarze humanitarne - poinformowała w niedzielę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Z kolei ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa oświadczyła, że wojska rosyjskie dokonują masowych deportacji ludności na wschodzie Ukrainy. Natomiast żona prezydenta Zełenskiego - Ołena - zwróciła się do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie". Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister do spraw reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowe kroki w celu demilitaryzacji Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i powołanie tam specjalnej misji ONZ.

> Żona prezydenta Zełenskiego - Ołena - zwróciła się do społeczności międzynarodowej, aby nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie. "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała na Facebooku.