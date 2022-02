Atak Rosji na Ukrainę. Walki o elektrownię w Czarnobylu i o lotnisko w Hostomlu

W czwartek nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę na rozkaz prezydenta Władimira Putina. Na wielu odcinkach trwają walki. "Wojska rosyjskie próbują zająć elektrownię atomową w Czarnobylu, to wypowiedzenie wojny Europie" - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Trudna sytuacja utrzymuje się w graniczącym z Krymem obwodzie chersońskim. Władze Geniczeska poinformowały, że do miasta wkroczyli rosyjscy żołnierze.

"Rosyjskie okupacyjne siły próbują zająć czarnobylską elektrownię jądrową. Nasi obrońcy oddają życie, by tragedia 1986 roku nie powtórzyła się" – przekazał we wpisie na Twitterze Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, poinformował o tym szefową rządu Szwecji Magdalenę Andersson. "To wypowiedzenie wojny całej Europie" – dodał prezydent.