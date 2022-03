Ewakuacja mieszkańców Sum do Połtawy. Kolumna autobusów wyjechała po ludzi

Wtorek jest trzynastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. Zgodnie z poniedziałkowymi ustaleniami delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Puszczy Białowieskiej w sprawie ewakuacji mieszkańców miast zajętych przez wojska rosyjskie, we wtorek po godzinie 9 czasu ukraińskiego został uruchomiony korytarz humanitarny dla mieszkańców miasta Sumy do Połtawy. Ewakuowani są także mieszkańcy Irpienia w obwodzie kijowskim.

"Ludzie zostaną wywiezieni do Połtawy przez Łochwicę i Łubny. Trasa została uzgodniona przez stronę ukraińską i rosyjską. Od 9:00 do 21:00 czasu ukraińskiego obowiązuje zawieszenie broni. Ukraina przestrzega ustaleń" - napisał we wtorek na kanale Telegram pełniący obowiązki szefa połtawskiej obwodowej administracji Dmytro Łunin, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.