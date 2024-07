Myślała, że zabiera dziecko w bezpieczne miejsce. "Niech będą przeklęci!"

"Niech będą przeklęci!"

"Biegliśmy wraz z łóżkiem"

- Kiedy usłyszeliśmy eksplozje, ci, którzy mogli chodzić, pobiegli do piwnicy. Ja nie mogłam uciec, nie mogłam zostawić leżącego dziecka. Więc biegliśmy wraz z łóżkiem (było na kółkach). Gdy wychodziliśmy z oddziału, rozległa się eksplozja i wyleciały szyby z okien. Gdybyśmy byli dwa metry bliżej, odłamek by mnie skaleczył. Światło natychmiast zgasło. Ktoś biegł po schodach, a my staliśmy przy szybach wind. Potem było dużo dymu, kazano nam schodzić na dół. Próbowałam nieść Mychajła na rękach, ale było to bardzo trudne, więc owinęłam go w prześcieradło i zarzuciłam na ramiona – powiedziała Maja.