Wybuchy w kluczowym rosyjskim porcie nad Bałtykiem

Trafiony rosyjski okręt. Ukraiński wywiad publikuje nagranie

Według doniesień lokalnych mediów, powołujących się na relacje mieszkańców, około godz. 7 rano czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce) w pobliżu portu w Primorsku było słychać liczne wybuchy. Miał to być jeden z największych ataków bezzałogowców w tym regionie od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Port w Primorsku jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Do Primorska prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.

Primorsk w Rosji Źródło: Google Earth

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że drony zaatakowały statek w porcie. Wybuchł także pożar w przepompowni. Drozdenko poinformował, że nad obwodem zostało strąconych ponad 30 ukraińskich bezzałogowców.

Na terenie portu w Primorsku znajduje się 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności po 50 tysięcy ton każdy. Port jest przeznaczony do obsługi tankowców o nośności do 150 tysięcy ton. Przeładunek w Primorsku wynosi około 58 milionów ton rocznie - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

Regularne ataki

Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie atakuje rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, w tym rafinerie ropy. Ataki na infrastrukturę paliwową spowodowały braki w dostawach benzyny w niektórych regionach, m.in. na Dalekim Wschodzie oraz na okupowanym Krymie.

Ministerstwo obrony Rosji podało w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 dronów, w tym dziewięć w okolicach Moskwy. Według ukraińskich mediów, w nocy z czwartku na piątek przeciwko celom na terytorium Rosji zastosowano około 300 bezzałogowców.

