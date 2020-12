- Dajemy czas Nikolowi Paszynianowi do godziny 12 we wtorek, aby omówił ze swoimi współpracownikami, doradcami sprawę ostatecznej decyzji o dymisji - mówił Sagatelian. Uczestnicy sobotniego mitingu opozycji w Erywaniu protestowali przed rezydencją Paszyniana.

Opozycja oskarża premiera o niekorzystny rozejm

Sam Manukian powiedział w czasie wiecu, że "lepiej by Paszynian odszedł dobrowolnie, bo w przeciwnym razie zostanie do tego zmuszony" przez niezadowolonych obywateli - podało Radio Azatutiun.

Separatystyczny Górski Karabach to ormiańska enklawa, znajdująca się - według prawa - na terytorium Azerbejdżanu. Region ten oraz kilka przylegających do niego terenów (również na terytorium Azerbejdżanu) od wojny w latach 90. ubiegłego wieku kontrolowali Ormianie.

Na jego mocy doszło do zawieszenia ognia, a do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego. Łączącą Armenię ze stolicą separatystycznego regionu Stepanakertem drogę, określaną jako korytarz laczyński, mają ochraniać rosyjskie wojska.